Esposos motociclistas predijeron la forma en la que morirían juntos

En una motocicleta y juntos, fue como Carlos Luis Delgado Elizondo y Lorelly Sánchez Barrantes dijeron que morirían y nadie en la familia creyó que esas palabras terminarían siendo una predicción por parte de la pareja; pues lo expresaron de esa manera para dar a entender lo mucho que les gustaba andar en moto.

El matrimonio perdió la vida este domingo 24 de noviembre en Piedras Blancas de Osa, zona sur del país, pasado el mediodía, cuando chocaron la moto que conducía contra un tráiler.

El matrimonio de Carlos Luis Delgado Elizondo y Lorelly Sánchez Barrantes amaban las motos, en una de esas murieron. Foto: Karlissa Delgado

Karlissa Delgado, hija mayor del matrimonio, le describió a La Teja, vía telefónica, sobre la emoción que compartían sus papás.

“La pasión de ambos eran las motos, las amaban, hace muchos años tuvieron una pandillera y luego cambiaron por una más grande, son esa moto viajaron a varios países de Centroamérica, fueron a Guatemala, Nicaragua, a México varias veces, hicieron dos tour a Europa, para los 50 años de mi papá se fueron en un avión desde acá y allá alquilaron una moto con unos amigos; luego para los 50 de mi mamá lo volvieron a hacer.

“Él mencionó hace poco: ‘...yo me muero en esta moto, haciendo lo que más amo’. Mi mamá le dijo: ‘sí, pero juntos’ y papi le respondió: ‘juntos nos vamos a morir’, y eso fue lo que pasó”, señaló la hija.

El matrimonio tenía otro hijo, así que era una familia de cuatro miembros. En medio del dolor, Karlissa señala que sus padres eran el uno para el otro.

“Si pienso egoístamente diría: ¿por qué se me fueron los dos? Hubiera quedado uno, pero no, porque ellos fueron dos almas que estuvieron destinadas a ser una sola y sé que ninguno de los dos hubiera podido estar sin el otro, son un ejemplo de matrimonio que cualquier persona desea, no un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio estable, lleno de amor y de comprensión”, manifestó la hija.

El matrimonio será despedido en Pérez Zeledón, de donde eran vecinos, una vez que sus hijos reciban los cuerpos.

“¡Y así se me fue mi vida, haciendo lo que más adoraban! ¡El cielo está de fiesta y mi corazón de luto! Mamá, papá son los más valioso que Dios me pudo dar en esta vida, siempre fuimos nosotros cuatro contra el mundo! Criaron buenos hijos y lo seremos siempre sobre todo por ustedes! No tengo palabras para explicar lo que siento! Me arrancaron el tesoro más valioso de mi vida. Desearía que esto solo fuera una pesadilla”, señaló Karlissa en sus redes sociales.