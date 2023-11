Esposos que murieron en terrible accidente estaban ilusionados con preparar fiesta para su hijita

Samuel Serrano Gutiérrez, de 38 años y Maura Elins Pacheco Rodríguez de 36 años, estaban casados y eran padres de un niño de 11 años y de una pequeña de 4 años; ellos estaban ilusionados por la fiesta que le planeaban hacer a su hija por el cumpleaños número 5.

Sin embargo, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de estos padres y se llevó la ilusión que tenían de celebrar la vida.

El matrimonio viajaba en una bicimoto y estaban a escasos 300 metros de llegar a su hogar en Guachipelín de San Rafael de Escazú cuando fueron embestidos de frente por un carro.

Tras el fuerte impacto el vehículo los lanzó hacia una parada de buses frente al centro comercial Distrito 4 en la que también había personas esperando el bus.

Los esposos ambos nicaragüenses murieron en el sitio; otras dos personas que resultaron gravemente heridas fueron llevadas al hospital San Juan de Dios, donde declararon como fallecido a José Ángel Ávalos Mesén, de 42 años.

La fatalidad ocurrió la tarde de este sábado 25 de noviembre.

Los esposos Samuel Serrano Gutiérrez, de 38 años y Maura Elins Pacheco Rodríguez de 36 años víctimas mortales de trágico accidente en Escazú. Foto: Cortesía María Serrano para La Teja

Salieron a hacer compras

María Serrano, hermana de Samuel le afirmó a La Teja que ese día su hermano trabajó, como de costumbre, en una panadería en Pavas y luego fue con la esposa a un supermercado a hacer unas compras para la familia; les faltaba poco para llegar cuando ocurrió la desgracia.

La familia tenía ocho años de vivir en Costa Rica y solo soñaban con un mejor futuro para sus hijos.

“Mi hermano tenía cuatro meses de tener la bicimoto, creo que ni la había terminado de pagar y era la forma en la que más fácil se movía, no había tenido ningún accidente hasta esta tragedia, me enteré porque un tío me llamó y nos informó que había sucedido la fatalidad”, manifestó la hermana.

Mencionó que la última vez que habló con su hermano fue el viernes antes del accidente y la familia estaba ilusionada porque este sábado 2 de diciembre la hija menor de los esposos cumpliría años y se lo iban a celebrar.

“Estaban planeando hacerle el cumpleaños a la bebé, siempre le celebraban con un quequito la vida de sus hijos. La bebé no entiende nada, pero el chiquito sí está llorando mucho y es muy difícil explicarle esta ausencia que tendremos que afrontar”, expresó la hermana.

Ana Yancy Talavera, conocida de los esposos, los recordó como personas muy preocupadas por sus hijos.

“Vivían atentos a ellos, eran unos papás muy amorosos”, manifestó Talavera.

El carro embistió de frente a los esposos y luego se fue contra la parada de buses en Escazú. Foto: Archivo (Cortesía)

LEA MÁS: Muere la tercera víctima de accidente en Escazú, investigan si el conductor sufrió problema de salud

Piden ayuda para llevarlos a Nicaragua

En suelo tico solo vivía una hermana y un tío de Samuel, los demás familiares habitan en Siuna, en el caribe sur de Nicaragua de donde eran oriundos, es por eso que ellos quieren que sus seres queridos sean sepultados en su tierra natal para que así sean despedidos por los demás familiares.

La familia no cuenta con los medios económicos y piden ayuda para poder llevar a sus seres queridos a Nicaragua.

Cualquier colón será una gran ayuda para esta familia, quienes además piensan en las necesidades de los dos niños, si usted les puede colaborar lo puede hacer por medio de un Sinpe móvil al 7095-9563 a nombre de Ana Yancy Talavera.

El conductor del carro que generó el accidente es una médico pensionado, de 72 años, que en apariencia sufrió un percance con su salud que le provocó perder el control, sin embargo esto es parte de las investigaciones judiciales.