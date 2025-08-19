Esposos sospechosos de hacer préstamos gota a gota se movilizaban en impresionantes carros

Un Jeep Rubicon, así como dos automóviles Jeep y un BMW son parte de los lujos que tenían los esposos sospechosos de lavar dinero por medio de préstamos gota a gota.

Estos vehículos fueron decomisados por los agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ.

Las autoridades, además, allanaron una bodega en la que tenían una gran cantidad de llantas para vehículos, las cuales en apariencia las tenían para vender.

El líder de esta supuesta banda es un sujeto de apellido Araya, de 41 años, alias Champion; junto a su esposa de apellido Soto, de 29 años.

Además, de los esposos detenidos también capturaron a otra mujer de apellido Zigan, de 46 años; y dos hombres de apellidos Soto, de 39 y Parra, de 32.