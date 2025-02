Esta es la conmovedora acción que quiere hacer la pareja que auxilió a bebé hallada dentro de una bolsa

Un camionero de nombre Óscar y unos esposos, fueron quienes auxiliaron a una recién nacida que dejaron dentro de una bolsa de basura debajo de un camión, en barrio San Isidro, en Mercedes Norte de Heredia.

Óscar está consternado por lo sucedido y prefirió no referirse, de momento, sobre el hallazgo que hizo.

Por su parte, don Mario Arce señaló cómo se enteraron de la presencia de la pequeñita y lo que él junto con su esposa desearían para la inocente.

“Siempre madrugamos, vi cuando Óscar llegó. Él dice que escuchó un gemido como si fueran gatitos en una bolsa, prendió la luz para revisar y vio que se trataba de una bebé”, mencionó Arce.

La bolsa estaba debajo de las llantas del camión, como para que la majaran y que pasara lo peor; dichosamente, Óscar revisó primero.

“Salió en carrera para avisarme; me llamaba, que había una bebé debajo del camión. Ella estaba como Dios la trajo al mundo, solo la echaron en la bolsa, tenía las manos moradas, no se movía ni nada. Cuando llegó mi esposa, le dije: ‘es una bebé, está muerta, no se arrime’, pues no quería que ella la viera.

“Empecé a rajar la bolsa, cuando le di vuelta, ella se me movió y lloró un toquesito. Cuando vi que estaba viva, salí corriendo a la casa a traer un paño y envolverla, y la llevamos para adentro”, señaló Arce.

Mario Arce fue el primero en abrigar a la niña que dejaron desnuda dentro de una bolsa, debajo de camión en Mercedes Norte de Heredia. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

La bebé, incluso, soportó el frío de la madrugada que hizo este viernes 28 de febrero.

La pequeña se la llevó la Cruz Roja para el hospital San Vicente de Paúl y los esposos han tratado de averiguar cómo está la niña, pero no les han dado respuestas.

“Nosotros tuvimos una pérdida y por eso le dije a mi esposa que no viera a la bebé cuando pensé que estaba muerta. También unas amistades tuvieron otra pérdida hace 15 días, hemos vivido esas situaciones, pero esto no es natural, sino una persona que quiso hacer mal.

“Hemos tratado de averiguar cómo está la bebé, quisiéramos hablar con las personas del PANI y ver si hay la posibilidad de adoptarla”, manifestó Arce, quien fue el primero en abrigar a la criatura.

Ellos son padres de una adolescente de 12 años.

En el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aseguraron que desde la mañana tienen contacto con el centro médico en el que está la chiquita.