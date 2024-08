Esta es la conmovedora carta con la que esposo se despidió de enfermera que murió en choque contra patrulla

Kevin y Fabiola tenían poco más un año de casados.

Con una conmovedora carta que publicó en su perfil de Facebook fue como Kevin Ugalde se despidió de su amada esposa Fabiola Arguedas Sánchez, la joven enfermera, de 26 años, que murió la noche del martes tras ser chocada por una patrulla.

Ugalde, quien tenía poco más de un año de casado con Fabiola, escribió el sentido mensaje la mañana de este mismo miércoles, día en el que le dará el último adiós a su amada.

“Hoy me despido de ti mi pequeña astronauta, y lo hago con un gran dolor en mi alma, un dolor que me cala los huesos. Te me fuiste mi pequeña astrónoma, te me adelantaste y siempre te dije que tenía que ser yo primero”, escribió el joven.

“Siempre estarás en mí. Te amo mi pequeña astronauta. Brilla siempre como lo hiciste aquí con nosotros. Te amo y te extraño”. — Kevin Ugalde, esposo de Fabiola.

En su publicación Ugalde destacó el gran amor que sentía por su esposa y el enorme vacío que le dejó su trágica muerte.

“Gracias mi amor por cada día vivido, gracias por cuidarme siempre, por ser mi enfermera favorita en el mundo, por ser mi enfermera privada y la mejor. Te recordaré toda mi vida, gracias por esos viajes, por esas aventuras, por ser mi compañera de payasos de siempre. Gracias por amarme incondicionalmente. Jamás imaginé que llegaría a perderte”, publicó Ugalde.

El fatal accidente que cobró la vida de la joven enfermera ocurrió a eso de las 10:20 p. m. de este martes en un cruce ubicado en barrio Los Ángeles, en San José, específicamente entre calle 12 y avenida 12.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que en ese lugar el carro conducido por Arguedas fue impactado en su lado izquierdo por una patrulla de la Fuerza Pública, la cual custodiaba una ambulancia que llevaba a dos jóvenes baleados.