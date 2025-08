Esta es la corazonada de una de las hermanas que perdieron a sus esposos en trágico accidente

El fatal accidente en carretera, que dejó viudas a dos hermanas al mismo tiempo, podría haber sido provocado por una causa profundamente consternadora.

Los fallecidos fueron Jairo Jiménez Montoya, de 46 años, y su concuño, Jorge Valverde Marín, de 31 años.

Los concuños Jorge Valverde y Jairo Jiménez murieron en un trágico choque el sábado. Foto Facebook. (Facebook/Los concuños Jorge Valverde y Jairo Jiménez murieron en un trágico choque el sábado. Foto Facebook.)

Yorleny Peraza era la esposa de Jorge desde hacía ocho años, y ella recordó que su ser querido estaba muy enfermo al momento del accidente.

“Mi esposo y mi cuñado eran guardas, ellos regresaban del trabajo en Los Sueños La Marina. Él estuvo muy enfermo, y el último mensaje que me puso fue para decirme que había amanecido muy enfermo, que se sentía muy mal, que le dolían las glándulas; estaba tomando medicamentos y salió del trabajo. Creo que ellos estaban muy cansados y se pudieron haber quedado dormidos”, expresó Yorleny.

El terrible accidente ocurrió a las 6:30 a. m., del sábado 2 de agosto anterior, sobre la carretera Costanera sur, la ruta 34, a la altura del puente sobre el río Tárcoles, un kilómetro en la recta de Carara, camino hacia San Mateo de Alajuela.

“El trailero me dijo que ellos no iban rayando, que no iban a alta velocidad, sino más bien que el carro, poco a poco, se acercó hasta el tráiler, me dijo que le pitó en múltiples ocasiones, pero mi esposo nunca reaccionó. Ellos se tuvieron que quedar dormidos, porque, además, conocían esa calle bastante bien.

“El día antes del accidente llevamos el carro a Dekra, y pasó bien. También llevó a mi hija a volar un papalote que le había prometido, y eso se convirtió en la despedida de él con nosotros”, expresó la viuda.

Jairo Jiménez Montoya y su concuño, Jorge Valverde Marín fallecieron en la costanera sur. (Redes sociales/Redes sociales)

Mencionó que esta situación ha golpeado mucho a la familia, porque Jairo y Jorge se llevaban muy bien, tanto que fue Jairo quien lo había recomendado para ese trabajo hacía cinco años.

“Ellos eran del trabajo a la casa, muy dedicados a sus hogares y para nosotras ha sido difícil la ausencia de ellos”, agregó.

Yorleny se enteró del accidente, porque un familiar le dijo que había escuchado de un accidente en la Costanera sur y el carro era igual al de ellos. Desde ese momento comenzaron a llamarlos y nunca obtuvieron respuesta, y minutos después confirmaron la tragedia.

Jairo deja dos hijas de 20 años y una adolescente de 15 años; Jorge también deja una hija con Yorleny, trascendió que también deja un hijo de 9 años.