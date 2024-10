Esta es la dramática situación del papá a quien le explotó un pulmón tras choque

Luis Roberto Fonseca está grave por accidente de tránsito

La familia de Luis Fonseca Vargas está pasando por una dramática situación, él está luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Alajuela luego de un accidente de tránsito en que sufrió severas secuelas.

Su esposa, Beverly Steller, nos contó que el accidente ocurrió el miércoles en Grecia cuando Luis fue chocado por un camión, su carro quedó en pérdida total y él sufrió unas heridas terribles.

“Está muy grave, le explotó un pulmón, los intestinos y todo se le subió a la izquierda, lo operaron del tórax, un pie y un brazo están comprometidos, lo operaron de emergencia hoy (jueves) por una hemorragia en un pie que le podría provocar una embolia, una pierna está quebrada en tres pedazos, y los médicos dicen que es complicado que pueda recuperar la movilidad de un brazo”, contó la afligida esposa.

Su esposo necesita varias operaciones, pero ha perdido demasiada sangre.

“Está entubado y con respiración asistía”, dijo Beverly.

La esposa nos contó que está muy angustiada por la salud de su Luis y la gran cantidad de lesiones que tiene, además él era quien traía el dinerito a la casa, pues ella lleva semanas buscando trabajo y ahora deberá cuidar a su esposo mientras se recupera.

Luis Roberto Fonseca está grave por accidente de tránsito (Cortesía)

“Tenemos cinco hijos de 5, 6, 8, 13 y 14 años, la casa donde vivimos la vamos a tener que entregar porque no vamos a poder pagar el alquiler, yo tengo una tiendita virtual y le estoy pidiendo a la gente que por favor me apoye y me compre cositas de las que tengo porque no solo necesito resolver lo de la casa, sino también los pasajes para venir al hospital, nosotros somos de San Ramón, me quedé dos días en el hospital y me hicieron hoy el favor de llevarme y traerme, tengo que buscar dónde quedarme, pero estamos muy desesperados, él me necesita”, dijo.

Si usted desea apoyar a la familia, puede llamar al 6202-0361.

Las causas del accidente se encuentran en investigación.