Esta es la medida que tomará el PANI tras la muerte de un niño que habría sido agredido por su mamá y la pareja de esta

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dio a conocer la medida que tomará tras conocerse la muerte de un niño de 5 años, quien, en apariencia, habría fallecido a consecuencia de las agresiones de su propia madre y la pareja de esta.

María José Vega Sanabria, presidenta ejecutiva del PANI, ordenó, desde el pasado viernes y de oficio, el inicio de un proceso de investigación preliminar sobre la gestión realizada en la oficina del PANI de Alajuela.

“La muerte de un niño exige tomar todas las medidas administrativas y judiciales que correspondan, según el debido proceso, con el fin de determinar las acciones psicosociales y legales y el adecuado abordaje en el caso”, indicaron desde la institución.

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PANI se sacude

Además de anunciar la medida administrativa, el PANI nuevamente señaló que ni esa institución ni la Fiscalía ni la Caja Costarricense de Seguro Social determinaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad para el niño.

El PANI aseguró que no encontraron indicios de algún riesgo para el menor. (Tomada de internet)

Ante una consulta de este medio, la semana pasada el PANI confirmó que la familia del menor había sido intervenida meses atrás debido a una denuncia presentada por el MEP, pero el expediente fue archivado el pasado mes de setiembre.

“En el expediente constan los reportes de la Fiscalía sobre la entrevista al niño y la valoración psicosocial; además, dos reportes de la Caja que no identifican situaciones de riesgo.

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“Asimismo, en el Proceso Especial de Protección (PEP) del PANI se identificaron redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo. Todos estos elementos se analizaron como parte del proceso de valoración integral”.

En cuanto a la madre del menor, una mujer apellidada Sandoval, de 25 años, y su pareja, apellidada Hernández, de 32 años, ambas se encuentran cumpliendo 6 meses de prisión preventiva mientras son investigadas por el presunto homicidio.