Sucesos

Esta es la muchacha de 18 años que fue asesinada junto a hombre dentro de carro

Preliminarmente se habla de que la muchacha regresaba de su trabajo en un servicio de transporte

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades ya identificaron a la muchacha que la madrugada de este martes fue ejecutada a balazos junto a un hombre dentro del carro en el que ambos viajaban.

Una fuente cercana al caso confirmó a La Teja que se trata de una joven identificada como Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, la muchacha era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes julio.

Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía.
Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía. (Cortesía/Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía.)

En cuanto al hombre que conducía el vehículo, las autoridades informaron que de momento este no ha sido identificado. Preliminarmente se habla de que el ahora fallecido era conductor de una app de transporte privado.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 4:30 a.m. de este martes en El Carmen de Cartago, específicamente en la localidad de Lotes Fecosa.

“Se atienden dos pacientes, una mujer de 18 años y un hombre adulto, ambos con múltiples impactos de bala, se confirman sin signos vitales en el lugar”, confirmó la Cruz Roja.

Doble homicidio en Fecosa, en el Carmen de Cartago.
El ataque se dio cuando Yuridia viajaba en este carro junto a un hombre. (Cortesía/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial aún no ha dado a conocer una versión preliminar sobre lo sucedido.

Sin embargo, de forma extraoficial se habla de que la mujer y el hombre fueron atacados a balazos por sujetos que viajaban en otro carro, los cuales se dieron a la fuga tras el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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