Esta es la última foto que mejor amigo le tomó a señor antes de que fuera atacado por cocodrilo

Samuel Cruz Rivas, el agricultor de 65 años, que fue atacado por un cocodrilo.

Don Jorge Aguilar usó su celular para tomarle una foto a su querido amigo José Samuel Cruz Rivas, de 65 años, cuando se encontraba recogiendo agua a la orilla del río Térraba, en Puerto Cortés de Osa, sin imaginarse que minutos después este iba a perder la vida al ser atacado por un cocodrilo.

Así lo contó Aguilar en una publicación en su perfil de Facebook, en la cual compartió la fotografía que le tomó a su amigo instantes antes de que ocurriera la tragedia, la cual sucedió el pasado martes en el sector Rancho Quemado.

“Esta es última foto de mi gran amigo, don Samuel Cruz Rivas, ayer (martes) comprendí que los designios de Dios son grandes y muy misteriosos”, escribió el señor.

En esa publicación, Aguilar contó que él es vecino de Esparza, en Puntarenas, y que tenía una amistad con Cruz desde hace más de cuatro años, motivo por el cual decidió viajar a Rancho Quemado para visitarlo.

LEA MÁS: Hija de señor que murió por ataque de cocodrilo: “Mi papá era muy trabajador”

“Él me llamó la semana pasada para saber si lo podía ir a visitar, ya que él vivía solito en su rancho. A como pude me vine el lunes, llegué en la tarde y ayer (martes) me dijo que le ayudara a jalar agua para unas matas de sandía”, contó.

Esta fue la última foto que le tomaron a don José Samuel antes de ser atacado por el cocodrilo. Foto Jorge Aguilar.

El señor explicó que hace 22 días fue operado de un tumor en el colón, por lo que no pudo bajar a la orilla del río a llenar las pichingas que llevaban, por lo que se quedó en la parte alta para jalarlas con un mecate una vez que José Samuel las hubiera llenado.

“Ahí viví el horror más grande de mi vida, ver a ese animal que saltó del agua, lo cazó de la pierna derecha y se consumió, fueron segundos para que pasara esa terrible tragedia”, relató.

Aguilar dijo creer que Dios lo llevó hasta ese lugar porque de no haber estado ahí posiblemente su amigo hubiera sido atacado por el cocodrilo y nadie se hubiera dado cuenta.

“Ese dolor y horror lo llevaré siempre en mi corazón. Te quiero mi amigo Samuel, dónde quiera que estés, te llevaré en mi corazón siempre”, escribió en su mensaje.

El cuerpo de Cruz fue encontrado a eso de las 6 a.m., de este miércoles, por un grupo de lugareños, a dos kilómetros de donde se dio el ataque.