Esta habría sido la causa de muerte del senderista que falleció en el Zurquí

Marvin Pérez, joven de 33 años que murió mientras hacia senderismo en el Zurquí. Foto tomada de Facebook.

Marvin Pérez Saballos, de 33 años, fue el senderista que perdió la vida en la montaña del Zurquí tras haberse extraviado con otras diez personas que ingresaron a ese lugar el domingo.

Pérez falleció dentro de la montaña y aunque las autoridades aún no han dado a conocer la causa de muerte, extraoficialmente trascendió que, al parecer, habría sufrido una caída en la que se golpeó las costillas y, aparentemente, esa lesión le causó la muerte.

Pérez, quien se ganaba la vida como contador y estaba estudiando Administración de Empresas, iba a celebrar su cumpleaños número 34 el próximo viernes 24 de mayo. Dicha información fue confirmada por medio de la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Lamentablemente la tragedia se interpuso en el camino de este vecino de Tirrases de Curridabat.

Los seres queridos de los senderistas vivieron momentos de mucha angustia. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Marvin Pérez Villegas, papá del joven, lo recordó como un hombre alegre y cariñoso, quien se estaba esforzando por terminar su carrera profesional.

“Él me dijo que no se casaría hasta que no sacara su profesión en Administración de Empresas. Es muy difícil la situación que estoy pasando, no queda más que pedirle a Dios, porque es el único que nos va a poder dar la fortaleza para soltar y seguir adelante, porque la vida continúa”, agregó el señor.

De los once senderistas que fueron reportados como extraviados Marvin fue el único que no logró salir con vida del Zurquí.

La Cruz Roja informó que la noche del domingo ubicaron a tres personas que salieron por sus propios medios por Santa Rosa de Moravia. Uno de ellos era el guía, quien les informó sobre la muerte de Pérez.

Las otras siete personas que hacían falta por encontrar fueron ubicadas a eso de las 9 a. m. por un grupo de rescatistas que ingresaron al Zurquí por la localidad de Moravia.