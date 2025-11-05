Estados Unidos solicita formalmente extradición de “Macho Coca” por tráfico internacional de drogas

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó, formalmente, la extradición del costarricense Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, para que enfrente cargos por tráfico internacional de drogas en territorio estadounidense.

Estados Unidos solicita extradición de “Macho Coca”.

La gestión fue confirmada por la Fiscalía General, la cual explicó que la solicitud es el resultado de la coordinación entre el Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aunque la solicitud implica la detención provisional de Bell Fernández, de 62 años, no se ordenará su captura inmediata, ya que, actualmente, permanece en prisión preventiva en Costa Rica, como parte de otra causa penal en la que se le vincula con una organización dedicada al robo de combustible.

Estructura delictiva internacional

Las autoridades estadounidenses señalan a “Macho Coca” por, supuestamente, liderar una red criminal que operó entre marzo de 2022 y agosto de 2023, dedicada al acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

Las investigaciones habrían permitido establecer que Bell Fernández mantenía contacto directo con agentes encubiertos, a quienes entregó una muestra de la droga y negoció el envío de 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York.

La Fiscalía General destacó que esta acción responde al trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la DEA, en el marco de una política de persecución de objetivos criminales comunes, tanto para su procesamiento en Costa Rica como en Estados Unidos.

En noviembre de 2023, la DEA incluyó a Bell Fernández en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sanciona a personas, empresas y organizaciones vinculadas con narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o terrorismo.

Esta designación implica que todos los activos del señalado en EE. UU. quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos o empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de negocio con él. Además, el ingreso en esta lista limita su acceso al sistema financiero global.

En ese mismo listado también figuran los costarricenses Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”; Alejandro Antonio James Wilson, alias “Turesky”; así como los extraditables Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”.