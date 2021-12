Estas son las paradas de buses en San José donde más asaltan

Ciudad pandemia Las paradas de buses de Pavas en San José son uno de los puntos donde más asaltos ocurren. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Algunas paradas de buses en San José se han convertido en los puntos favoritos de los asaltantes para hacer de las suyas, pues saben que son lugares donde pueden tomar desprevenidas a sus víctimas para arrebatarles sus objetos de valor.

El OIJ prevé que esta clase de delitos aumente en diciembre debido a la entrega de aguinaldos, por ese motivo es que hacen un llamado a la ciudadanía para que no se expongan y protejan lo que tanto les ha costado ganarse.

Así lo dijo Álvaro González, jefe de la Sección de Asaltos del OIJ, quien explicó que a raíz de los trabajos de inteligencia que han venido realizando es que ya identificaron las seis paradas de buses en San José donde ocurren más asaltos.

“Las zonas más sensibles del casco central en relación con los asaltos son las paradas de buses de Alajuelita, Curridabat, Cartago, Heredia, Hatillo y Pavas”.

González señaló que este tipo de delitos ocurren a lo largo del día; sin embargo, han identificado una “hora pico” en la cual los asaltantes están más activos.

“Hay un horario clave para este tipo de asaltos, que es desde las cuatro de la tarde a las diez de la noche, son horas a las que aumenta la incidencia criminal”, añadió.

Mucha confianza

Según González, los asaltantes atacan en estas paradas de buses y sus inmediaciones debido a que son lugares un poco solitarios, pero el factor que más aprovechan es el exceso de confianza de las personas.

Ciudad pandemia Según el OIJ, los asaltantes aprovechan los tumultos de personas para arrebatar celulares y bolsos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Está el asunto de las paradas de autobuses tanto acá en San José como en los alrededores, donde hay personas esperando un bus y pasan dos sujetos en motocicleta o en un vehículo y con armas de fuego las intimidan para robarles sus pertenencias”.

El jefe policial dijo que otro método que suele darse muchas en esas paradas es el del arrebato, cuando el delincuente se aprovecha de las aglomeraciones para quitarles a las víctimas sus bolsos o celulares para luego salir corriendo.

“Uno pasa por las paradas de buses y ve a la gente bajándose de los buses y ya llevan el celular en la mano, hago énfasis en esto porque en el 65% de los asaltos el bien sustraído va a ser el celular”, añadió González.

Siempre atento

Ante esta situación los cuerpos policiales ya están aplicando estrategias para tener más presencia de uniformados en estas paradas, pero también es importante que las personas hagan lo propio para no ser presas fáciles.

“El primer consejo es siempre tratar de caminar por lugares donde hayan más personas, no buscar lugares solitarios, no exponerse, no salir contando dinero o hablando por celular

También señaló que es muy importante que las personas no cuenten su dinero en la calle y que traten en lo posible no andar mucho efectivo.

“No podemos pensar que si salgo del cajero y no me asaltaron a la salida ya no va a pasar nada, ahora hay personas que llamamos marcadores, que es alguien que lo va a estar vigilando hasta encontrar el lugar idóneo para asaltarlo”.