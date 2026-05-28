Estas son las rutas alternas que deberán usar conductores ante cierre de ruta 27 por enorme hundimiento

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio a conocer cuáles son las rutas alternas que deberán usar los conductores ante el cierre temporal de la ruta 27, a consecuencia de un enorme hundimiento en el sector de Orotina.

De acuerdo con el MOPT, las fuertes lluvias de la tarde de este miércoles, al parecer, provocaron el colapso de una alcantarilla en la ruta 27, lo que generó el gran hundimiento.

En cuanto a las rutas alternas, las autoridades indicaron que los vehículos pesados deberán transitar por el sector de Cambronero, mientras que los vehículos livianos deberán desplazarse por la ruta nacional 757, que es la carretera vieja a Orotina, pasando por rotonda de Pozón, para retomar la ruta 27.

El hundimiento habría sido provocado por el colapso de una alcantarilla. (Cortesía/cortesía)

“Es importante indicar que los trabajos que estaban previstos para iniciar la noche de este miércoles en el sector de Cambronero quedaron suspendidos, hasta el nuevo aviso”, añadió el MOPT.

El MOPT también destacó que los ingenieros de la empresa Globalvia, concesionaria de la ruta, analizan desde ya lo sucedido para presentar a la Administración una propuesta de solución que permita restablecer el paso a la brevedad posible.

“Al ser la ruta 27 una carretera concesionada, los costos de las intervenciones deberán ser asumidos por el concesionario”.

La Policía de Tránsito mantendrá las regulaciones necesarias en el sector, por lo que se les pide a los conductores acatar las instrucciones que giren las autoridades policiales, mientras que el CONAVI mantiene el monitoreo constante de las rutas alternas para garantizar que estas se mantengan habilitadas.