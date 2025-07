Este era el sueño de la más pequeña de las víctimas del incendio en Desamparados

Incendio en San Juan de Dios de Desamparados cobró la vida de una mujer y sus tres hijos (Silvia Coto/Silvia Coto)

Kristtel de 3 años, es la víctima más pequeña del incendio ocurrido en San Juan de Dios en Desamparados, tenía la ilusión de que llegara el 2 de agosto.

La pequeña era la alegría de su familia, y hasta de los vecinos, quienes la recuerdan como una niña encantadora y muy coqueta.

“Era preciosa y nos tenía enamorados, a todos les contaba que ya casi iba a cumplir años y le iban a hacer una fiestita, tenía una ilusión que se la contagiaba a todos”, dijo una de las vecinas.

“Esa alegría de ella le robaba a uno sonrisas, yo la vi con su mamá hace como dos o tres días y le grité ya casi cumpleaños preciosa y me sonrió y con ese recuerdo me quiero quedar. No le puedo explicar el dolor que sentimos en esta comunidad, la impotencia que se siente, porque no se pudo ayudar, el fuego envolvió todo”, dijo.

La pequeñita estaba esperando con ilusión el 2 de agosto. cortesía (cortes/cortesía)

El 2 de agosto la pequeña cumplía 4 añitos.

Los vecinos y amigos de la familia se mantienen en las afueras de la casa, pendientes a las diligencias de la policía, y apoyando a varios familiares de las víctimas.

El incendio cobró la vida de Marilyn Chacón Mora, de 33 años, y sus tres hijos pequeños. Ellos estaban en la segunda planta de la casita que alquilaban.