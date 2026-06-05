Sucesos

Este es el hombre que habría ejecutado a mujer a plena luz del día en Parrita

Al sospechoso se le decomisó un arma de fuego

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Por Adrián Galeano Calvo

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer que un grupo de oficiales de la Fuerza Pública detuvieron al hombre sospechoso de ejecutar a una mujer a plena luz del día de este jueves en Parrita, Puntarenas.

La captura del sujeto fue confirmada por Francisco Cordero, director de Fuerza Pública de Puntarenas, quien explicó que el sospechoso fue detenido tras un rápido operativo en la zona.

“A eso de las 2 p.m. se nos informa sobre un incidente por accionamiento de arma en el sector de La Loma de Parrita. Se desplazan las unidades y en el sitio ubican a una mujer con varios impactos de arma de fuego, se hacen las coordinaciones con la Cruz Roja y la misma es declarada fallecida en el sitio.

Al sospechoso se le decomisó un arma de fuego.
Al sospechoso se le decomisó un arma de fuego. (MSP/Al sospechoso se le decomisó un arma de fuego.)

“Se inicia una rápida búsqueda por parte de la Fuerza Pública, ubicando así una motocicleta, un arma de fuego y un sujeto que figura como sospechoso”, detalló Cordero.

Hasta este momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del sujeto, únicamente indicaron que este quedó bajo las órdenes del OIJ.

En cuanto a la víctima del atroz crimen, su identidad tampoco ha trascendido, las autoridades solo informaron que se trata de una mujer de entre 30 y 40 años.

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Mujer asesinada Parrita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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