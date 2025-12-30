Este es el hombre que murió en trágico accidente con camión de basura en Heredia

La Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia dio a conocer la identidad del hombre que falleció de forma trágica en el accidente ocurrido con un camión de basura la madrugada de este martes.

Por medio de una publicación en su página de Facebook, la municipalidad reveló que se trataba de Álvaro Calero, quien era colaborador de la empresa Rabsa, del grupo de recolección de residuos de dicho cantón herediano.

LEA MÁS: Video muestra cómo ocurrió el trágico accidente de camión de basura que cobró la vida de un hombre en Heredia

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus compañeros y familiares en este momento tan difícil y oramos para que Dios les llene de fortaleza y consuelo”, publicó la Municipalidad de Santa Bárbara.

Así ocurrió el mortal accidente con camión de basura en Heredia

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la tragedia ocurrió a eso de las 12:48 a.m. de este martes en San Pedro de Santa Bárbara, en calle El Cerro, en la localidad de Rosales.

”Se da el reporte del vuelco de un camión de basura, reportan tres personas, una de ellas prensadas debajo del camión sin signos de vida en la escena, las otras dos no requiere de traslado“, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Joven empresario asesinado cruelmente ya le había ganado un pulso a la muerte años atrás

En un video, que ya circula en redes sociales, se observa como el camión de basura va cuesta abajo a una alta velocidad, mientras su conductor va pitando de forma desesperada.

El camión se estrelló contra un paredón. Foto Facebook. (Facebook/El camión se estrelló contra un paredón. Foto Facebook.)

Dicha situación hace pensar que el conductor pudo quedarse sin frenos por una aparente falla mecánica.

LEA MÁS: Motociclista oyó balacera por donde pasaba y la escena que se topó con un menor de edad es desgarradora

Segundos después se alcanza a ver cuando el camión de basura se sale de la carretera en una curva y se vuelca sobre una cuneta, estrellándose contra un paredón de tierra.

Trascendió que Calero era el conductor de dicho camión y falleció tras quedar prensado dentro de la cabina del vehículo pesado.