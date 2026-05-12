Este es el hombre que murió luego de que otro conductor le disparó tras choque en Cartago

Las autoridades ya identificaron al conductor que murió la mañana de este martes tras recibir un disparo de otro hombre tras un choque ocurrido en Cartago.

Trascendió que la víctima mortal de este hecho fue identificado como Francisco Javier Granados López, de 33 años, quien era vecino de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Granados murió a eso de las 6:45 a.m. de este martes luego de que recibió un disparo en una de sus piernas. El hecho ocurrió en específicamente en barrio Nazareth, 500 metros oeste de Metrocentro.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, confirmó que la situación se dio a consecuencia de una discusión que se habría originado por un choque entre un carro y un pick up.

El hecho quedó grabado en video. (cortesía/El hecho quedó grabado en video.)

“Hoy hemos sido informados de un incidente entre dos vehículos en el sector de la carretera que va hacia Paseo Metrópoli. Esto generó una discusión entre los conductores, se nos indica por lo que se puede observar en cámaras que uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma, disparándole en una pierna, lo que finalmente se complicó y acabó con la vida del otro conductor”, dijo Redondo.

En cuanto al conductor que realizó el disparo, se supo que se trata de un muchacho apellidado Mora Cubero, de 23 años, quien es vecino de Cartago y dueño de un negocio dedicado a la reparación y mantenimiento de equipo de computación.

El sospechoso se quedó en el lugar esperando a las autoridades y no opuso ninguna resistencia, más bien trascendió que contaba con todos los permiso para portar el arma.

De momento, las autoridades investigan si este caso obedece al principio de legítima defensa.