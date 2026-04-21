Este es el hombre que murió sentado en su moto tras aterrador ataque de sicarios

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del hombre que murió sentado en su motocicleta tras ser víctima de un aterrador ataque la tarde de este lunes.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial, informó que la víctima de este crimen fue un hombre apellidado Casasola, de 59 años.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3 p.m. de este martes en Pocora de Guácimo, en el barrio El Carmen Sur.

El crimen ocurrió cuando el hombre se encontraba afuera de una pulpería- Foto cortesía. (cortesía/El crimen ocurrió cuando el hombre se encontraba afuera de una pulpería- Foto cortesía.)

Trascendió que el ataque se dio cuando Casasola se encontraba estacionado sobre su motocicleta en una especie de ventanita de una pulpería.

“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido se encontraba sobre una motocicleta, estacionado frente a un local comercial cuando, aparentemente, pasaron dos sujetos en otra motocicleta y en estos en apariencia le dispararon en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

Casasola falleció de forma inmediata tras recibir disparos en la cabeza, la espalda y los brazos. Su cuerpo quedó tendido sobre su motocicleta.