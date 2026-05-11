Sucesos

Este es el joven motociclista que murió en Cartago tras realizar peligrosa maniobra

En el accidente también resultó herida una mujer que viajaba con el muchacho

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al joven motociclista que murió de forma trágica la noche de este domingo en Cartago tras ser arrollado por un tráiler que intentó adelantar.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, indicó que la víctima mortal de ese hecho fue un muchacho apellidado Solís, de 23 años.

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De acuerdo con la Cruz Roja, en ese mismo accidente resultó herida una muchacha, la cual fue llevada en condición delicada al hospital Max Peralta.

El fatal accidente ocurrió a eso de las 7:20 p.m. en el sector de Alto de Ochomogo, sobre la ruta 2, específicamente un kilómetro al oeste del plantel de Recope.

El motociclista era un joven de 23 años. Foto Facebook Somos La Unión.
El motociclista era un joven de 23 años. Foto Facebook Somos La Unión. (Faceb/El motociclista era un joven de 23 años. Foto Facebook Somos La Unión.)

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Según el OIJ, el accidente habría ocurrido a raíz de una arriesgada maniobra que habría hecho el motociclista.

“Este hombre conducía una motocicleta por el sector mencionado cuando en determinado momento, en apariencia, intentó adelantar un tráiler y por razones que se investigan perdió el control de la motocicleta y es atropellado por ese mismo tráiler”, detalló el OIJ.

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El mortal accidente provocó un colapso en la vía, el cual se extendió por varias horas mientras el OIJ realizaba el levantamiento del cuerpo del motorizado.

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motociclista fallecido Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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