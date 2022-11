Este es el mensaje de la familia de Marco Calzada tras juicio contra menores que mataron a su hijo

Gabriela Valverde y Mario Calzada papás de Marco Calzada. Foto: Tomada de Radio Fides

La familia de Marco Calzada envió un comunicado de prensa tras conocer la sentencia en que se condenó a tres menores de edad por el asesinato de su hijo.

Ellos no quisieron dar declaración tras salir de la sala 2 de los Tribunales de San José.

“Hemos superado un largo juicio oral y privado que se ha extendido por casi un mes, en el cual revivimos momentos muy dolorosos para nuestra familia. Pese a que nos preparamos emocional y espiritualmente para estar presentes en todo el debate, no teníamos idea de lo desgastante que puede ser atender el Ilamado de las autoridades en procura de justicia para nuestro hijo Marco Calzada Valverde”, dice el comunicado.

Añade, “Hoy culminamos esta etapa con la satisfacción de saber que hicimos lo que estaba a nuestro alcance para lograr ese propósito, pero no podemos obviar el hecho que cualquier sentencia, sea cual sea su extensión y alcance, no nos devolverá Marco, y eso lo sentimos en lo más profundo de nuestros corazones” dijo.

Ellos detallan que no harán ninguna referencia al fallo; primero porque se trata de menores de edad y segundo porque se sienten desgastados y vulnerables.

“Esperamos que sepan entendernos y respeten esta decisión. A pesar de lo anterior, sería muy injusto de nuestra parte no reconocer la desinteresada y esmerada labor de los funcionarios de la Fiscalía Penal Juvenil y del Organismo de de Investigación Judicial que estuvieron a cargo de la investigación que ha culminado con el pronunciamiento judicial del día de hoy”, dice el comunicado.

Añade, “Nos consta que trabajaron muchísimas horas, incluso por encima de sus jornadas ordinarias de trabajo, para recopilar y analizar una gran cantidad de prueba, aun cuando cuentan con recursos materiales y tecnológicos limitados”.

Además hacen un llamado para que el sistema de justicia invierta más.

Marco Calzada Valverde, de 19 años, universitario asesinado para robarle el celular, su cuerpo apareció en el barrio Chino, San José. Foto: Tomadas de redes sociales

“El sistema de administración de justicia requiere inversiones en salarios, equipos e infraestructura para que ese personal tan valioso siga al servicio de todos los costarricenses”.

El comunicado agrega: También queremos agradecer todas las muestras de apoyo que recibimos a lo largo de estas semanas, incluso de personas a las que no tenemos el gusto de conocer. Sus palabras, gestos de empatía y oraciones son las que nos permitieron llegar hasta el final. Dios los bendiga a todos”.

La familia agredió a su abogado Juan Luis Campos por el apoyo que no solo fue legal sino personal y emocional.

Ellos cerraron el comunicado con una pequeña reflexión.

“Los problemas de toda sociedad comienzan con crisis en el seno familiar. Si la familia como institución está rota, también lo estará el resto de las instituciones sociales. Por tal razón, se hace indispensable que rescatemos a la familia para poder rescatar a nuestro país de muchos de los males que lo aqueja.

Debemos volver a enseñar dentro de cada hogar aquello que no dejará de ser esencial para una persona, es decir, la educación en valores, y no pretender delegar esa función en el sistema educativo formal. La escuela y el colegio no pueden sustituir a la familia en esa misión de inculcar principios como la honestidad, el respeto, la honradez y el amor al prójimo.

Eso que acabamos de indicar implica poner atención a los problemas e inquietudes de nuestros hijos y de los jóvenes en general.

Saber qué piensan, qué los angustia y cuáles son sus amigos, por citar solo tres ejemplos, son acciones que ayudan a prevenir situaciones de riesgo. No descuidemos a la juventud. Démosle oportunidades de estudio, de trabajo y de entretenimiento sano. Y no pensemos que se trata de algo que les toca a los gobernantes de turno, porque nos corresponde a todos como sociedad. Solo si somos más solidarios y empáticos podremos revertir los procesos de descomposición social que son más que evidentes y que todos sufrimos en mayor o menor medida”, concluye.

El cuerpo de Marco fue encontrado el 2 de julio en las cercanías del barrio chino en San José. Él había disfrutado con sus amigos en un bar en La California la celebración de su cumpleaños

Dos hombres aún deben enfrentar un juicio por aparte.