Este es el nuevo castigo que le impusieron a sospechosos de matar a primos en bar Dude’s

Los cinco sospechosos del brutal homicidio de los primos Jorge Humberto Barboza Abarca, 33, y Carlos Alberto Barboza Chacón, 32, recibieron una noticia que arruina cualquier plan que tuvieran.

Ellos deberán continuar otros seis meses más en prisión preventiva, así lo dispuso el Juzgado Penal de Heredia.

Los sospechosos son de apellidos Rodríguez (dos), Segura, Díaz y Bravo, a ellos los detuvieron en San Francisco, Mercedes Norte y San Isidro de Heredia, así como en Alajuela y en Hatillo.

Esta medida estará vigente hasta marzo próximo.

¿Dónde apareció el carro de los primos asesinados?

Los primos Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años y Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, llegaron al bar Dude’s en Heredia, en un carro propiedad de este último.

Se trataba de un vehículo Honda Accord gris, placa 244904, este quedó grabado en cámaras de seguridad el 6 de febrero anterior y fue desaparecido por un misterioso hombre horas después del crimen.

Este lunes 3 de marzo, trascendió que el Honda fue quemado y apareció en una calle poco transitada en Alajuela.

El detalle trasciende luego del tercer allanamiento que realizaron los investigadores del OIJ de Heredia para detener a otras siete personas relacionadas al atroz ataque a los primos Barboza.

En este vehículo viajaban los primos Carlos y Jorge, ellos fueron asesinados y enterrados dentro del bar Dude's en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con el expediente judicial número: 25-000983-0059-PE, a las 11:43 p.m. del 6 de febrero aanterior, las cámaras municipales grabaron a un hombre desconocido, que llevaba puesto un chaleco antibalas, cuando se subió al carro de Carlos y lo condujo hasta el frente del bar Dude’s (los primos ya en ese momento estaban dentro del local).

Posteriormente, a las 3:04 a.m. del 7 de febrero, la misma cámara captó con claridad cómo del bar salieron dos hombres: uno se sube al carro de Carlos y otro a un Hyundai Tucson.

“Se retiran ambos vehículos con dirección al oeste, únicamente con el chófer en cada uno de ellos, logrando acreditar con los videos que, de este establecimiento, a esa hora, aún no habían salido los ofendidos”.