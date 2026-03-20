Este es el oscuro motivo por el que Jeremy Buzano nunca se deshizo de los restos de Nadia y los guardó en refrigeradora

Jeremy Buzano Paisano tuvo mucho tiempo para deshacerse del cuerpo de Nadia Peraza, el cual descuartizó con mucha paciencia, pero al final nunca lo hizo, prefiero mantener sus restos escondidos dentro de una refrigedora.

El juez Guillermo Arce, quien fue el encargado de explicar por qué Buzano fue condenado a 79 años de cárcel por el crimen, explicó que el tribunal llegó a la conclusión de que está situación obedece a una especie de ritual de poder.

¿Por qué tanta maldad? Dice juez a Jeremy Buzano durante lectura de sentencia

Según el juez, el accionar de Buzano hace pensar que este más bien deseaba ser descubierto, porque cualquier otra persona que hubiera cometido un crimen tan macabro como este habría tratado de desaparecer cualquier evidencia, sobre todo los restos de su víctima.

LEA MÁS: Así reaccionó Jeremy Buzano cuando juez describió con detalle como desmembró con mucha paciencia el cuerpo de Nadia

Analizando toda esta situación y las circunstancias que la rodearon, el tribunal llegó a la determinación de que Buzano mantuvo con él los restos de Nadia como un ritual de control y dominación sobre lo que quedaba de la muchacha.

Según Arce, eso se entiende como un ritual de control, de dominación sobre lo que quedaba de Nadia, pues su deseo era seguir controlando y dominando su cuerpo y sus pertenencias.

Este viernes 20 de marzo se dio la lectura de la sentencia a Jeremy Buzano Paisano por el femicidio de Nadia Peraza. (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

“¿Por qué no sencillamente desaparecerla teniendo tanta oportunidad?, ¿por qué no tirar la refrigeradora en algún lado?, ¿por qué dejárselos (los restos) con usted?, a usted no le importaba que lo descubrieran (...) No se trató simplemente de darle muerte, fue casi que un ritual de control y dominación sobre lo que quedaba de ella, era seguir controlando y dominando su cuerpo, sus tarjetas, sus teléfonos, sus redes sociales, los recuerdos”, explicó el juez.

Marilyn Espinoza, mamá de Nadia, dijo que está sentencia es un desahogo para ella y su familia, además describió a Buzano como “un monstruo, un engendro”, dijo.