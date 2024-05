Este es el panorama legal del jugador Carlos Barahona luego del choque

El carro del jugador quedó como jarro de loco, las bolsas de aire se dispararon. (Facebook Accidentes de Costa Rica )

Carlos Barahona, jugador del Cartaginés, podría enfrentarse a distintos panoramas luego del choque que sufrió la madrugada del sábado en Cartago.

El futbolista podría tener que desembolsar dinero por los daños o incluso tener que pasar por un proceso en el Juzgado de Tránsito.

Cuando la Policía de Tránsito llegó a atender el accidente, el jugador, que iba con una guapa muchacha, ya no estaba en el lugar.

El choque se dio en Guadalupe de Cartago y en un video se ve cuando invadió el carril contrario y se estrelló contra un supermercado. El fuerte impacto dejó el carro como jarro de loco y provocó daños en la puerta y la pared del negocio.

LEA MÁS: ¡Qué leñazo! Este es el video del choque que sufrió el jugador de Cartaginés Carlos Barahona

El día del bombazo, el subdirector de Tránsito de Cartago, Reyner Chacón, aseguró que como el conductor del carro no estaba, no le pudieron hacer la alcoholemia.

“Cuando la unidad de Tránsito llegó, el conductor del vehículo ya se había ido. Según videos de un supermercado y los testigos, se presume que se trata de un jugador del Cartaginés. Otra persona llegó a hacerse cargo del vehículo, pero no se le emitió una multa porque no era el conductor ni el propietario del vehículo”, dijo Chacón.

Whatsapp Video 2024-05-04 At 16.10.27Este es el video del accidente que sufrió el jugador Carlos Barahona

El club reconoció ese día que el jugador sí tuvo el accidente, y también salió el video a la luz, y ya luego el propio jugador aceptó que tuvo el accidente, pero como era su vida personal, no dio mayores detalles.

En La Teja le consultamos al abogado Boris Molina a qué se expone el jugador. Él nos explicó que puede ser demandado y tener que enfrentar un juicio por los daños que provocó, aunque también podría llegar a un acuerdo con el comerciante para pagarle los daños de su negocio.

Sin embargo, Molina aseguró que la persona que al parecer se quiso hacer cargo del accidente, podría tener que enfrentarse al artículo 329 del Código Penal, sobre favorecimiento personal, por ayudar al jugador cuando la responsabilidad era de él.

Carlos Barahona, jugador del Cartaginés, reconoció que él iba manejando el carro. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Se puede dar un delito hasta de suplantación, incluso sería de acción pública, entonces el Ministerio Público podría iniciar la causa de oficio”, detalló el abogado.

El jugador tenía su carro en venta, y aunque se desconoce si lo tenía asegurado, Molina, quien tiene amplio conocimiento en seguros, comentó que haberse ido de la escena podría ser una causa para que no le cubran los daños.

Además, explicó que por no estar en el sitio, no podían obligarlo a hacerse la alcoholemia. Y aunque ya se sabe que la responsabilidad del choque era de él, “nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Principio de no autoincriminación”, dijo.

Según supo La Teja, hasta este lunes no había ningún trámite en proceso por el choque en el Juzgado de Tránsito de Cartago; sin embargo, el chino afectado no quiso referirse a lo ocurrido, por lo que se desconoce si ya hubo un arreglo con un apretón de mano.