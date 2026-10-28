Este es el temor del Ministerio de Justicia que impide que Diablo vaya al CACCO

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, no será trasladado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, señaló que el traslado no lo harán por el supuesto riesgo de que pueda formar nuevas estructuras criminales dentro de la prisión.

El jerarca señaló que personas con el perfil de Diablo representan un desafío particular para el sistema penitenciario.

“Este tipo de privados de libertad, por la alta peligrosidad que manejan, por la capacidad económica, el poder de reclutamiento, de persuasión, no son personas que están calificadas para ir al CACCO”, explicó.

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El ministro de Justicia explicó cuál es el temor detrás de pasar a Diablo al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco). Foto: OIJ (Cortesía /Para La Nación)

El ministro agregó que en ese centro penitenciario los privados de libertad conviven con otras 59 personas, una situación que, según advirtió, podría facilitar la formación de nuevas organizaciones criminales.

“Fácilmente una persona que fue uno de los criminales más buscados durante los últimos 10 años, no queremos que esté junto a otros 59, porque rápidamente se forman estructuras criminales; cuando nos dimos cuenta, ya tenemos otra banda criminal”, manifestó.

Arias Monge seguirá en la celda conocida como Hummer, en esta también seguirán los conocidos como Tan y Guobin Tam Zhang.

En la Hummer supuestamente no se permite visualizar lo que ocurre en el exterior y cuenta con una salida al patio durante un período de tiempo determinado.