Este fue el desgarrador mensaje escrito por tío de bebé de 7 meses asesinado en San Ramón

El ataque ocurrió dentro de una casa Los Jardines de San Ramón. (Cortesía/Cortesia)

Un tío del bebé, de 7 meses, que murió a consecuencia de una violenta balacera ocurrida este viernes dentro de una casa en San Ramón, en Alajuela, escribió un desgarrador mensaje para despedirse de su amado “Osito”.

En ese atroz hecho no solo perdió a su pequeño sobrino, pues una de sus hermanas, identificada como Yoselin Quesada Anchía, de 34 años, también perdió la vida. Junto a ella murió un joven apellidado Oviedo, de 16 años, quien al parecer era novio de una de sus hermanas de 17 años.

El tío del bebé, cuya identidad no se dará a conocer por tratarse de un menor de 17 años, dio a conocer su sentido mensaje por medio de un comentario que hizo en una publicación que un medio regional de San Ramón realizó sobre este triste caso.

“Mi bebé hermoso, no merecías algo así, un ser inocente, apenas venías a conocer la vida, eras tan perfecto, tanto para este mundo cruel. Te amo y te extrañaré toda mi vida, Osito”, escribió el joven.

El joven también le dedicó unas palabras a su hermana Yoselin, a quien describió como una persona con un gran corazón.

“Mi hermana, con esa voz magnífica, su carisma especial y la manera de hacer a la gente vibrar bien. Te Amo demasiado, gracias por tanto que me diste y me enseñaste, mi pedacito de cielo”.

En ese mismo mensaje, el muchacho lamentó la situación que está viviendo su otra hermana, la mamá del bebé, quien resultó herida en el atroz ataque.

“Keyna, apenas aprendiendo qué es el amor de mamá y nos arrebataron el tesoro más preciado que teníamos, mi pequeño Yusef, a quien esperamos con ansias y alegría”.

El tío del bebé también aprovechó la publicación para exigir que se haga justicia por sus familiares, pues asegura que fueron víctimas inocentes de unos desalmados.

“En qué mente cabe hacer un atentado para asesinar a personas que no tenían nada que ver... y más asesinar a un bebé, a mi bebé, alguien a quien apenas venía disfrutando de verlo crecer y no me dejaron. Ojalá el remordimiento les quede y nunca los dejé vivir en paz”.

Además de los tres fallecidos, en este hecho también resultaron heridas Keyna Guevara Anchía, de 20 años, quien es la madre del bebé; así como una muchacha identificada como Irma Badilla, de 18 años, quien es amiga de la familia.

Sobre el ataque, la Policía Judicial confirmó que este habría sido cometido por dos sujetos que llegaron en una moto hasta la casa donde estaba la familia.

“La versión preliminar que se maneja es que al lugar habrían llegado al menos dos sujetos, quienes en apariencia ingresaron a la vivienda y empezaron a disparar en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Se supo que no muy lejos del lugar del ataque las autoridades encontraron una moto blanca que fue abandonada, se presume que esta habría sido la que usaron los asesinos.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero ha trascendido una versión extraoficial que señala que, al parecer, los gatilleros iban por el joven de 16 años, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.