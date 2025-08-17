Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo

El terrible accidente que cobró con la vida del imitador de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo de 42 años ocurrió en Alajuela.

Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo. (Cortesía/Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo.)

Aunque la muerte del querido periodista y escritor trascendió este domingo, las autoridades judiciales detallaron que ocurrió la madrugada del sábado en La Garita de Alajuela, cerca del cruce de Manolos.

El accidente dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la alerta ingresó a las 2:05 a. m., cuando por razones que aún se desconocen, se produjo una colisión frontal entre dos carros.

José Ricardo Carballo falleció a sus 42 años. (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

En el sitio falleció José Ricardo Carballo, de 42 años, conocido por ser integrante del popular programa humorístico Pelando el Ojo.

Además, un hombre identificado como de apellido Espinoza y una mujer de apellido Delgado Espinoza, de 28 años, fueron trasladados a un centro médico. Minutos después de ingresar al hospital, Espinoza falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la mujer, de 26 años, permanece bajo atención médica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la investigación en curso para esclarecer las causas que provocaron el accidente.