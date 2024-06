Este habría sido el insólito problema por el que un hombre mató a su vecino en condominio de lujo

Un mal entendido por un corte de agua habría sido el detonante de un homicidio entre dos vecinos de un condominio de lujo.

La víctima mortal fue Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, y el sospechoso un hombre de apellido Ramírez.

La trágica situación ocurrió en un lujoso condominio en San Rafael de Guachipelín, en Escazú, la mañana de este lunes 3 de junio.

Diego Barrenechea, de la Cruz Roja, afirmó que cuando llegaron la víctima no tenía signos vitales tras recibir al menos 14 impactos.

Al parecer, desde tempranas horas de este lunes no había agua potable en el condominio y supuestamente uno de los vecinos pensaba que el otro le había cerrado la llave principal del agua; sin embargo, el agua lo habían quitado a nivel general.

Carlos Avendaño, cuñado del fallecido, llegó hasta el condominio al enterarse de la tragedia y confirmó que los problemas venían arrastrándose desde hace años.

“Mi hermana me llamó, lamentándose que le mataron al esposo, siempre tenían problemas (se refiere a los vecinos), este no viene de ahora, el problema viene desde hace mucho tiempo, ¿qué es lo que está pasando? es que lo demandaron, le hicieron un montón de cosas y no hicieron nada, ni la Fuerza Pública ni el OIJ”, expresó Avendaño al señalar que el problema entre su cuñado y el vecino ya era conocido judicialmente.

Detalló que Otoniel iba saliendo cuando ocurrió la fatalidad.

“Iba saliendo mi cuñado, no sé para dónde iba, si a dejar a los chiquitos a la escuela y discutieron”, señaló en las afueras del condominio.

Carlos agregó que en un principio su hermana, Liliam Avendaño, no les comentó de los problemas, pero luego sí le dijo a la familia lo que enfrentaban en el mismo vecindario.

“Mi cuñado no podía hacer un cuarto porque le decían que era narco y un montón de basura, donde él era el ser más humano que yo conozco en la vida y lo que tiene es una empresa de seguridad, así se gana la vida”, expresó Avendaño.

Sostuvo que además de la Policía, los guardas del condominio sabían del problema entre ellos.

Otoniel era dueño de una empresa de seguridad, era padre de familia, la hija menor apenas tiene un año.