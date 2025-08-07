Este será el futuro para jovencita tica involucrada en trampa asesina de empresario estadounidense

Una adolescente de 17 años involucrada en la cruel trampa que le hicieron a Eshraghollah Vatani, el empresario estadounidense de origen iraní, de 71 años, asesinado en Costa Rica, ya conoció su futuro.

Los jueces definieron que deberá pasar los próximos tres meses en prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

Así trascendió la mañana de este jueves 7 de agosto.

A ella le realizaron una audiencia aparte, por ser menor de edad.

Los otros dos hombres de apellidos Brown, de 22 años, y el deportista de apellido Donaldson, de 20 años, siguen en una audiencia aparte.

Eshra Vatani tuvo una trampa mortal

De acuerdo con la investigación, Vatani habría sido citado por la adolescente de 17 años, hasta una casa en Mercedes Norte, Heredia.

Así trasciende en la investigación del OIJ, quienes confirmaron que Vatani habría llegado a esa casa el martes 20 de mayo anterior.

Él andaba en su propio carro, el cual no aparece, los investigadores lograron ir armando poco a poco el rompecabezas de este cruel hecho que estremeció al país desde hace tres meses.

Vatani llegó a Costa Rica el lunes 19 de mayo del 2025; por el aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, estuvo en algunos comercios y de acuerdo con los seguimientos judiciales se quedó en un hotel en San José centro.

Una jovencita de 17 años es sospechosa de participar en la desaparición y homicidio del empresario estadounidense Eshra Vatani en Costa Rica.

Al día siguiente es que va a Heredia y es cuando se le pierde el rastro.

Al parecer, cuando llegó a la vivienda fue atacado por un grupo de hombres que le provocaron la muerte.

“De acuerdo a la investigación, el móvil en apariencia responde al robo, aparentemente a Vatani le sustrajeron $18 mil en efectivo (casi ¢9 millones), asimismo, las tarjetas de crédito las cuales utilizaron por un monto aproximado a los $10.000 (¢4.990.000), además del vehículo que no ha sido ubicado", señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Adolescente detenida por caso de Vatani

La adolescente fue detenida por agentes del OIJ de Cartago, la mañana de este miércoles 6 de agosto, por parte de la Unidad de Crimen Organizado de Cartago.

Las autoridades realizan dos allanamientos en Agua Caliente de Cartago y en Rincón de Zaragoza en Palmares, Alajuela.

Trascendió que la adolescente fue detenida en este último sitio, según confirmaron las autoridades judiciales.

El OIJ también detuvo a un hombre de apellido Brown, de 22 años, sospechoso de este hecho.

Los operativos se mantienen en desarrollo y no descartan que haya más personas involucradas en este cruel hecho que estremeció al país.

Ropa y zapatos de Eshra Vatani

Los zapatos y la ropa con la que Vatani eligió llegar a suelo tico, se convirtieron en una de las principales pruebas para reconocerlo, tras sufrir una cruel muerte.

Eshraghollah Vatani, un empresario estadounidense de origen iraní, de 71 años, encontró el peor desenlace para su vida el día que escogió venir a Costa Rica.

No era la primera vez que Eshra, como le decían de cariño, visitaba el país centroamericano. En la Dirección de Migración y Extranjería confirmaron que desde antes del 2012, él venía a Costa Rica.

El OIJ recibió la denuncia por la desaparición el martes 27 de mayo, ocho días después, luego de que sus hijas intentaran comunicarse con él.

Los peores temores se confirmaron el jueves 5 de junio anterior, cuando en Bermejo, en Quebradilla de Cartago, encontraron un cuerpo enterrado.

El cadáver llevaba la misma ropa y los zapatos con los que se ve que Vatani había llegado a Costa Rica, pues así quedó grabado en cámaras de seguridad.

Al extranjero le hicieron una autopsia y el OIJ está a la espera de los resultados, para determinar la forma de muerte. De momento la establecieron como homicida, por el tipo de hallazgo.

La familia de Vatani le hizo una ceremonia en la Funeraria Calvary Hill, en Texas, Estados Unidos, el 28 de junio anterior.

Vatani Eshraghollah fue visto por última vez en Río Segundo de Alajuela, el lunes 19 de mayo del 2025.

“Eshraghollah llevó una vida llena de dedicación y pasión.

“Fue ingeniero civil, reconocido por su compromiso con su trabajo y su comunidad. Eshraghollah fue un miembro activo de la fe bahaísmo, reflejando sus profundas creencias espirituales en todos los aspectos de su vida. ”Disfrutaba pasar tiempo con su familia, especialmente con sus nietos, y amaba la vida al aire libre y la jardinería. Su pasión por la música se evidenciaba en su gusto por tocar el tombak (tambor en forma de cáliz) y el santur (instrumento de cuerda)”, señalaron sus seres queridos para despedirlo.

El miércoles 4 de junio, cuatro hombres de 18, 19, 21 y 24 años, fueron detenidos por el OIJ al utilizar las tarjetas bancarias de Vatani, luego quedaron libres y siguen apegados al caso, ya que podrían dar más información de este atroz hecho.