Este es el perfil del acusado por el femicidio de Nadia Peraza

Jeremy Buzano, de 27 años, es el principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza y actualmente enfrenta un juicio por varios delitos en perjuicio de la joven cuyos restos aparecieron dentro de una refrigeradora.

Según se ha expuesto en el debate, Buzano inició una relación con Nadia en el 2020; se conocieron cuando la joven iba a visitar a su tío y Buzano trabajaba con su papá en un taller cercano.

De acuerdo con el testimonio de Marilyn Espinoza, madre de la víctima, la relación estuvo marcada por la inestabilidad laboral y los conflictos constantes.

El sospechoso reconoció sus adicciones. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Durante el tiempo que convivió con Nadia, trabajó como soldador en distintos talleres; sin embargo, según la declaración brindada en el juicio, permanecía poco tiempo en los empleos.

El salario más alto que habría percibido mientras estuvo con ella rondaba los 200 mil colones y en varias ocasiones estuvo desempleado.

Buzano tuvo una hija con Nadia. Actualmente, la menor está bajo la custodia de su abuela materna, Marilyn Espinoza, quien declaró que la niña ya no recuerda a su padre, y que cuando desapareció Nadia, la niña (actualmente de 4 años) no quería quedarse con él, por lo que ella siempre la tuvo bajo su protección.

Jeremy Buzano lleva el nombre de su hija en el cuello. Foto: Marvin Caravaca (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En el ámbito personal, fue criado por un padre adoptivo. Conocidos lo describen como alguien a quien le gustan los cortes de cabello modernos y los tatuajes; tiene uno visible en el cuello con el nombre de su hija.

La madre de Marilyn lo consideraba agresivo e irrespetuoso.

Este miércoles inició el juicio por el caso de Nadia Peraza.

Su comportamiento en el juicio

Durante las audiencias, Buzano permanece sentado, con la mirada hacia el suelo y moviendo constantemente los pies. Hasta el momento no ha querido declarar en el debate. No obstante, reconoció tener adicciones al licor, la cocaína y la marihuana.

Además, aseguró a los jueces no tener ninguna enfermedad mental.

En el debate dijo que era soldador. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

A la única persona que mira, pocas veces, es a su abogado Francisco Herrera.

Los delitos que enfrenta

La Fiscalía lo acusa de:

Un delito de femicidio .

. Un delito de sustracción patrimonial .

. Once delitos de estafa .

. Ocho delitos de suplantación de identidad.

Todos los cargos se tramitan en concurso real y en perjuicio de Nadia Janet Peraza Espinoza.

Nadia Peraza soñaba con ser maestra algún día

Buzano descuenta prisión preventiva mientras avanza el juicio que busca esclarecer la muerte de Peraza.

Nadia Peraza, de 21 años, fue vista por última vez el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia y, tras no tener noticias de ella, fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024 ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades hallaron restos humanos dentro de una refrigeradora el 17 de mayo de 2024, en una vivienda en San Pablo de Heredia. Posteriormente, el OIJ confirmó que esos restos pertenecían a Peraza.