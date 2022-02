Esteticista atropellada por camión: “Cuando vi el video dije: ‘¿cómo es que estoy viva?”

La esteticista Maureen Montalbán, de 39 años, volvió a nacer la tarde del miércoles 16 de febrero. Nadie se explica cómo sobrevivió al atropello de un tráiler que, al parecer, se quedó sin frenos.

Maureen es la protagonista de un video impactante que se popularizó en las redes sociales y en el cual se ve el momento en el que fue embestida por el camión al tratar de cruzar una calle en Ciudad Quesada.

“Cuando me enseñaron ese video me di cuenta de que fue muy diferente a lo que percibí. Cuando lo vi, lo primero que dije fue: ‘¿cómo es que estoy viva?, si yo salí de debajo del camión’; me sorprendió ver que no sufrí daños en los brazos, la cadera o la columna, solo en las piernas”, contó Maureen a La Teja desde el hospital San Carlos, donde está internada.

El accidente ocurrió minutos después de las 2:30 p.m. del miércoles en una intersección detrás de la iglesia católica.



— "La verdad es que me siento muy afortunada por esta segunda oportunidad, algo más me espera aquí", dijo Maureen Montalbán.

Mujer sobrevive a atropello de camión en Ciudad Quesada. captura de pantalla. Maureen intentó cruzar debido a que un carro le dio campo. captura de pantalla.

Regresaba de ver a una amiga

Maureen, quien vive desde hace dos años en San Carlos, donde tiene su estética, nos contó que el martes una de sus mejores amigas, que vive en Cartago, le pidió visitarla para celebrar juntas su cumpleaños y ella no lo pensó para hacer las maletas y viajar.

“El miércoles me devolví para continuar con mi trabajo acá (en San Carlos), porque ya tenía que ir a la estética para atender a la clientela. Me bajé con toda normalidad del bus de San José y caminé hasta llegar a esa intersección, vi que el semáforo se puso en rojo e intenté cruzar por delante del bus”, recordó.

Cuando estaba en mitad de la calle vio que se acercaba un vehículo y se detuvo, pero el chofer del carro frenó para que ella pudiera pasar... y fue cuando pasó lo que casi le cuesta la vida.

“Cuando iba a cruzar fue cuando apareció el camión contravía y me llevó por delante. Recuerdo que antes del golpe escuché el grito de una señora y volví a ver hacia la izquierda, ya para eso tenía el camión encima”.

Llantas le pasaron por encima

Mujer sobrevive a atropello de camión en Ciudad Quesada. captura de pantalla. Montalbán aún no se explica cómo sobrevivió. captura de pantalla.

Pese al fuerte golpe que le dio el camión, Maureen no perdió el conocimiento; recuerda a la perfección esos momentos de angustia que vivió debajo del vehículo pesado.

“Me acuerdo ver las meras llantas pasando por mis piernas y todo, yo lo percibí así, como que si yo hubiera caído sentada y las llantas me hubieran pasado por las piernas, pero al ver el video me di cuenta de que no fue así, que yo prácticamente salí de debajo del camión”.

Afirma que su temor más grande era perder las piernas, pensaba que quedaría inválida.

“Traté de moverlas y me di cuenta de que podía hacerlo, también podía mover los dedos de los pies, entonces eso me dio mucha tranquilidad, sabía que tenía heridas muy feas, pero que no estaba tan mal”, añadió.



— "Hasta hoy (jueves) en la mañana pude ver el video y hasta yo quedé impactada", dijo Maureen Montalbán.

Camión sin frenos

Maureen recordó que el chofer del camión, cuyo nombre desconoce, se acercó a ella para ver cómo se encontraba.

“Aparentemente el tráiler iba contravía porque se había quedado sin frenos, eso es lo que el conductor dijo. Ese señor se asustó mucho, creo que estaba más pálido que yo”.

Mujer sobrevive a atropello de camión en Ciudad Quesada. Foto cortesía Maureen Montalbán. Maureen Montalbán (a la derecha) junto a su hija Allison y su nietita Samira. Foto cortesía Maureen Montalbán.

Pese al enorme dolor que sentía, Maureen mantuvo la calma y le envío un mensaje de texto a su hija.

“Le dije que había tenido un accidente, pero que estuviera tranquila porque no me había pasado nada malo; pero la gente es tan imprudente que horas después le mandaron el video y lo peor es que ella está embarazada y es de alto riesgo”.

Recuperación lenta

Maureen se encuentra internada en el hospital de San Carlos, donde podría pasar por una recuperación muy lenta debido a las lesiones.

“Me dijeron que tenía el fémur quebrado, todo el gastrocnemio (músculo conocido popularmente como gemelos) totalmente salido de la pierna derecha. En la pierna izquierda era la rodilla la que se me veía por fuera, de hecho tengo cosido casi todo alrededor de la rodilla y tengo el tobillo lesionado”.

Los médicos operaron a Maureen la noche del miércoles y le colocaron unos pines fuera de la pierna para sostener el fémur; también le dijeron que deben esperar a ver si el sistema circulatorio funciona como se debe en su pierna ya que de eso dependería una nueva intervención.

Pese a este prueba tan dura dijo sentirse feliz y agradecida con Dios porque no es cualquiera quien sobrevive a un accidente como el suyo.

“Para mi fue Dios que me dio una segunda oportunidad, eso fue como volver a nacer. Por más que veo el video no entiendo cómo fue que quedé viva”.