Esto acaban de informar autoridades sobre salveque con supuestos explosivos dentro de un colegio

Las autoridades acaban de pronunciarse sobre la alerta que recibieron la mañana de este lunes acerca de un salveque con aparentes explosivos dentro del Colegio Técnico Profesional de Santiago de Puriscal.

“Sobre este incidente, la Fuerza Pública indicó que, una vez realizada la inspección correspondiente, se descartó cualquier tipo de amenaza, por lo que nos retiramos del lugar”, informó la Cruz Roja.

Afortunadamente se descartó la presencia de explosivos en el colegio.

La situación fue reportada en horas de la mañana, cuando las autoridades recibieron información sobre un salveque con un contenido sospechoso dentro del centro educativo.

“Según el reporte recibido a través del 9-1-1, se habría ubicado un salveque con aparentes explosivos dentro de las instalaciones.

“La Benemérita se mantiene preposicionada en la zona, lista para brindar atención ante cualquier eventualidad que se presente y en apoyo a las fuerzas policiales”, informó inicialmente la Cruz Roja.