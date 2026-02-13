Sucesos

Esto decidió juez para sospechosos de homicidio de carnicero desaparecido en Turrialba

El trabajador fue reportado como desaparecido el 5 de agosto del 2025

Por Silvia Coto

Dos hombres de apellidos Díaz Sánchez y Gutiérrez Díaz cumplirán cuatro meses de prisión preventiva como sospechosos del homicidio de Julio Gerardo Ramírez García, quien había sido reportado como desaparecido desde el 5 de agosto del 2025.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Turrialba y acogida por el Juzgado Penal de la localidad.

En la misma causa figuran como sospechosas dos mujeres de apellidos Lee Cedeño y Díaz Sánchez, quienes deberán cumplir medidas cautelares distintas: presentarse a firmar una vez al mes ante la autoridad judicial y mantener domicilio fijo mientras avanza el proceso penal.

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ
Asimismo, en el expediente también se investiga a un hombre de apellido Tenorio Molina, quien actualmente se encuentra detenido por otros hechos en el Centro Penitenciario San Sebastián.

Desapareció tras salir del trabajo

Ramírez García laboraba en una carnicería ubicada en el centro de Turrialba. Según el OIJ, el hombre salió de su jornada laboral el 5 de agosto del 2025, pero nunca regresó a su vivienda, lo que generó la alerta a sus familiares.

De acuerdo con la hipótesis preliminar que manejan las autoridades, los sospechosos habrían abordado a la víctima cuando regresaba de su trabajo y posteriormente le habrían dado muerte. En apariencia, con el fin de ocultar el crimen, enterraron el cuerpo.

Investigación en curso

El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 25-000655-0067-PE, mientras el Ministerio Público continúa con la recolección y análisis de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

