Esto dice Hospital de Niños sobre explosión de batería de celular que causó preocupación

El incidente ocurrió la mañana de este jueves cerca del área de sala de operaciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Hospital Nacional de Niños se pronunció sobre el incidente relacionado con la explosión de la batería de un celular cerca del área de sala de operaciones, la cual causó mucha preocupación.

El doctor Carlos Jiménez, director general del Hospital Nacional de Niños, confirmó lo sucedido, pero destacó que, afortunadamente, todo terminó en un buen susto, pues ninguna persona resultó herida.

LEA MÁS: Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

“El Hospital Nacional de Niños vivió una este jueves una situación especial dentro del área de sala de operaciones, dado que en un espacio cercano a la salas, una batería de un celular explotó y emitió una serie de humo y una serie de gases que hicieron incluso que algunas personas se sintieran mal”, indicó.

Jiménez explicó que también tuvieron que solicitar la ayuda del Cuerpo de Bomberos para confirmar que no existiera ningún peligro para que el área de sala de operaciones continuará en función.

LEA MÁS: Asesinan a conductor de un carro en Matina a plena luz del día

“El Comité Local de Emergencias atendió el hecho, retiró la batería del lugar y dado que existía en el personal la duda razonable de que si los gases eran tóxicos o no, y el hospital no tenía capacidad de poder medir esto, llamamos al Cuerpo de Bomberos para que el equipo especializado que tienen hiciera una evaluación del lugar, misma que descartó la presencia de gases tóxicos dentro de las salas de operaciones”, señaló el médico.

LEA MÁS: Una madre desapareció y su denuncia llegó al OIJ casi un mes después

Una vez asegurada la escena se procedió con el proceso de desinfección y a las 10:30 a.m., retomaron la actividad normal.

“Hubo tres personas que se sintieron afectadas con problemas respiratorios pero gracias a Dios se encuentran en buenas condiciones”.