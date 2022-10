Esto encontró el OIJ en el celular de uno de los acusados de asesinar a María Luisa Cedeño

Mensajes en los que le preguntaban ¿qué le había ocurrido a la doctora María Luisa Cedeño Quesada? son parte de lo que encontraron los analistas forenses de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el celular de Miranda Izquierdo, uno de los acusados por la muerte de la anestesióloga.

También había links sobre noticias del atroz ataque contra la médica y mensajes en los que le decía a la pareja de Harry Bodaan que llevaban esposado al bailarín nicaragüense de apellidos Herrera Martínez.

Esto es parte de lo que detalló la criminóloga Iveth Núñez Vargas, analista criminal del OIJ, en el juicio que se sigue por el homicidio de la médica.

Núñez trabaja para el OIJ desde hace 24 años, de los cuales 16 años ha sido analista. Ella encontró varios datos importantes para esta investigación.

Indicó que halló un audio del 21 de julio del 2020 en el que Miranda Izquierdo le decía a otra persona lo que sabía del homicidio, refiriéndose a que seguramente la víctima (María Luisa) metió a alguien en el cuarto y que la mataron.

“Pito, lo que me da es demasiada playada por una muchacha que llegó sola, porque diay, no le tocó en la vida andar sola y de alguna manera, mae, alguien... ella metió a alguien en el cuarto y lo que metió al cuarto, viejo, diay no... o sea la mataron y la mataron, lo que no entiendo es si fue ese mae o si fue alguien más, pero, o sea Pito, diay yo vi al mae hasta medianoche el domingo y luego el domingo de ahí yo me fui a dormir, o sea, que el mae estuvo rondando dos o tres horas más, guevon”, leyó la analista.

También señaló que Miranda Izquierdo tenía al menos siete números en común con la doctora María Luisa Cedeño.

“Trate de consultarlos en el sistema, algunos no había información, otros solo del Banco Nacional, los demás si no sabría de dónde son”, afirmó la analista.

María Luisa Cedeño Quesada murió en el hotel La Mansión Inn del empresario holandés Harry Bodaan. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Activación de internet

La analista también aseguró que las radio bases de Jacó y Parrita ubican que la línea telefónica de Miranda Izquierdo estuvo el 19 de julio del 2020 en esas zonas.

Ese mismo día María Luisa Cedeño activó la radio base telefónica a las 4:27 p.m.. La última comunicación telefónica que tuvo fue a las 7:31 p.m.

Además, durante la madrugada se activaron los datos móviles (internet) del celular de la doctora en diferentes horas en la madrugada desde las 00:59 y la última activación fue hasta las 5:34 a.m. del 20 de julio; afirmó que estas activaciones son porque el dueño del teléfono usa alguna aplicación o bien actualizaciones del teléfono o hasta un mensaje que le entre.

“María Luisa registra 25 conexiones a internet, los días anteriores las conexiones eran muy pocas”, sostuvo.

“A lo largo del mes en este rango de horas entre las 3 (de la mañana) y 5:59 (de la mañana) tiene una conexión y dos conexiones; hasta el 19 de julio del 2020 que registró cinco conexiones y el 20 de julio registró dieciséis en ese rango de horas”, afirmó.

Los acusados por el homicidio de la doctora se mantienen siempre bajo custodia de cárceles. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

A Miranda Izquierdo también le analizaron los datos de internet desde el 1 al 26 de julio del 2020 y la analista determinó que las conexiones a internet en las horas de la madrugada son pocas, incluyendo los días 19 y del 20 de julio del 2020, cuando sufrió el ataque Cedeño.

Agregó que la doctora registró comunicaciones entrantes y salientes en enero, abril y junio con un hombre de apellido Estevanovich y esta misma persona llamó a Harry Bodaan el 20 de julio del 2020 a las 16:14; luego del descubrimiento del homicidio de la médica.

La analista continuará este jueves dando el detalle de los demás teléfonos analizados, por medio de las activaciones que habrían hecho con las radio bases telefónicas de la zona y con las conexiones de internet que ayudan a ver la ruta que las personas hacen por medio de sus celulares.

Las conexiones del celular de María Luisa Cedeño el 19 y 20 de julio del 2020 fueron mayores en comparación con días anteriores. Foto: Cortesía de la familia

Núñez es parte de los testigos que presentó el Ministerio Público en el debate por el vil ataque de la doctora Cedeño.

Este juicio está programado para que termine en enero próximo.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida en el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, Quepos propiedad de Harry Bodaan, otro de los acusados, junto a un bailarín nicaragüense de apellidos Herrera Martínez.