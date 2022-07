Esto fue lo último que le dijo tico ahogado en Nueva York a su novia antes de morir

El cuerpo de Escorcia fue hallado la tarde del sábado. Foto: Facebook

Lo último que el costarricense John Escorcia Arroyo le dijo a su novia antes de morir ahogado en el canal Shinnecok, en Nueva York, Estados Unidos, fue que se vieran en el lugar donde tuvieron su primera cita.

Así lo contó Juliana García, cuñada de Escorcia, al medio Tu prensa local Long Island.

García explicó que Escorcia, de 22 años y originario de Pérez Zeledón, sí logró cruzar el canal nadando, pero luego de eso desapareció misteriosamente.

“Yo vi que se fue (nadando) como para la izquierda, iba nadando como un profesional, pero también la corriente se lo iba llevando. Llegó a la otra orilla y dijo, ‘estoy bien’.

“Pero como que ya no se atrevió a volver nadando, entonces dijo, ‘recójanme allá'. El hablaba bien, le dijo a mi hermana, ‘te espero donde nos conocimos, o donde fue nuestra primera cita’, que es en el puente de Hampton Bays”, contó García.

Escorcia, quien vivía en Westhampton, fue visto por última vez la madrugada del jueves 14 de julio, cuando estuvo en un bar junto a su novia y otros amigos. Después de cruzar el canal desapareció y su cuerpo fue hallado la tarde de este sábado.

La cuñada de Escorcia dijo que el joven si cruzó el canal, pero luego algo le sucedió y desapareció. Foto: Tu prensa Local Long Island

Juliana contó que los hechos ocurrieron después de que ella, su hermana Mary y John, salieron del bar para ir a comer a la playa y fue en ese momento, a las 2:30 a. m., que Escorcia se tiró al agua pese a que las dos muchachas le pidieron que no lo hiciera.

Según García, el tico cruzó el canal y le pidió a su novia que lo recogiera al otro lado, donde tuvieron su primera cita. Ante esto Juliana se despidió de su hermana y regresó a casa.

“Yo ya estaba en la casa y me llama mi hermana (Mary) llorando y me dice que no encontraba a John. Lo empezamos a buscar y había un señor pescando al lado de donde él se había tirado y le dijimos, ‘¿no has visto nada?’, y dijo: ‘no, no he visto nada’.

“Se me hace algo muy raro. Yo estuve viendo el mapa, desde Dream (bar) hasta el canal y es un minuto, era de noche y no había tráfico. Mi hermana en un minuto ya llegó. El único minuto que lo perdió de vista, fue cuando iba en el carro”, asegura Juliana.

Además, García desmintió versiones que señalaban que John se tiró al canal porque estuviera borracho o drogado.

“Él no estaba borracho. El se bebió una cerveza y se bebió un shot, de ahí salimos a comer, y él estaba bien, normal”.