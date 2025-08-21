Esto hizo Celso Gamboa cuando los forenses intentaron revisar sus 10 presuntas enfermedades

Celso Gamboa Sánchez habría tenido una extraña reacción cuando los médicos forenses intentaron analazar las 10 enfermedades que alegó tener, por medio de dictámenes médicos.

La Teja logró constatar, por medio del expediente judicial, que en julio anterior los médicos forenses del OIJ llegaron hasta Máxima Seguridad en donde está recluído Celso, para tomar muestras de los supuestos males que enfrenta el exjerarca judicial.

Él alegó tener cáncer de colon, ser celiaco (no puede consumir glúten), cáncer de piel, transtorno de personalidad, ansiedad, úlceras en el intestino delgado, gastitris, insomnio, transtorno depresivo y transtorno Guillain-Barré.

Celso Gamboa cumplirá este sábado 23 de agosto, dos meses en Máxima Seguridad mientras avanza el proceso de extradición a Estados Unidos. Foto: José Cordero

Los médicos señalaron en su dictamen que estuvieron en un consultorio dentro del centro penal de Máxima Seguridad y sorpresivamente Celso no quiso ser valorado.

“... manifestando no estar de acuerdo en que se le practiquen dichas valoraciones; ante dicha negativa, se le solicitó firmar el consentimiento informado haciendo constar su decisión; sin embargo, se rehusó a hacerlo”, señalaron los forenses.

Ante esta situación las autoridades judiciales desconocen si lo alegado por Celso y sus abogados es cierto.

Gamboa informó de estas dolencias y pedía que lo sacaran de Máxima Seguridad en La Reforma y lo enviaran a la cárcel Cocorí en Cartago; sin embargo, la solicitud fue rechazada.

El director del OIJ Randall Zúñiga, se refirió sobre los supuestos padecimientos del exmagistrado Celso Gamboa. (Archivo/Archivo)

Randall Zúñiga, director del OIJ, se refirió sobre estas supuestas enfermedades y hasta dio la posible recomendación.

“Una gastritis lo padece la mayoría de la población en Costa Rica, también la intolerancia al gluten, no son determinantes para ser trasladados a otra prisión, eso es mejorar la dieta que tenga ahí en prisión y listo.

“Hay otros temas como insomnio, pero puede dormir bastante en la prisión o cáncer de piel, que evidentemente va a tener 23 horas a la sombra y una horita al sol, entonces no le debería afectar el tema del cáncer de la piel”, señaló el líder judicial.

Gamboa, junto con Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, o el Rey de Cahuita; y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, son requeridos por la DEA por ser sospechosos de tráfico internacional de drogas.

