Esto les dice la Policía a vecinos de Hatillo, Alajuelita y San Sebastián por aumento de violencia

Un joven de 23 años que viajaba en una motocicleta se convirtió en otra víctima de la ola de violencia que ocurre en el país. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

La ola de homicidios en los barrios del sur de San José, Hatillo, Alajuelita y San Sebastián provoca que la Fuerza Pública tome medidas más fuertes para mitigar la violencia.

El director regional de la Fuerza Pública de San José, el comisionado Rodrigo Alfaro, asegura que están trabajando para evitar que más familias se vean afectadas.

LEA MÁS: Sicarios embistieron con carro a jóvenes en moto para luego asesinar a uno de ellos a balazos

“Es importante decirles a los vecinos que estaremos ahí, que estamos atentos, trabajando en operativos de control de carreteras, revisiones de personas. Estamos abordando con la Policía Municipal algunos establecimientos, bares y otros locales, así mismo con el apoyo de la Unidad Canina algunas revisiones de diferentes en áreas, lotes, parques, vehículos, motocicletas y personas”, dijo Alfaro

El jefe policial aseguró que los oficiales están trabajando desde hace varios meses en esas zonas debido al incremento de la violencia.

“Venimos trabajando fuertemente, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a desistir, aunque algunas situaciones, pues, hayan sido no tan positivas para nosotros como lo hemos venido trabajando”, dijo.

Este viernes, el OIJ informó que en lo que va del año se han reportado 146 homicidios.

Según las estadísticas del Poder Judicial, tres personas han sido asesinadas en Hatillo, en San Sebastián cuatro, y en Alajuelita seis.