Los vecinos de San Miguel de Santo Domingo de Heredia escucharon varios detonaciones la tarde de este lunes 16 de noviembre; sin embargo, según relataron, inicialmente no se percataron de que un hombre había sido atacado a balazos dentro de un vehículo.

Algunos vecinos aseguraron haber escuchado aproximadamente seis disparos, aunque la cercanía de un polígono de tiro en la zona hizo que las detonaciones no necesariamente llamaran su atención de inmediato. Minutos después se dieron cuenta de lo que había ocurrido.

Camilo Rodríguez fue asesinado

“Fue muy impactante ver que era el periodista Camilo Rodríguez porque uno no lo conoce en persona pero si por sus videos”, dijo uno de los vecinos.

La Cruz Roja Costarricense recibió el despacho a las 3:21 p. m. una ambulancia hasta San Miguel de Santo Domingo, sobre la ruta 32 para atender un herido de bala.

Luis Rodríguez, paramédico de la institución, explicó que al llegar encontraron a un hombre dentro de un vehículo, con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los cruzrojistas le cortaron la camisa para poder atenderlo y valorar sus lesiones, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

En la escena se contabilizan 8 casquillos.

La Fuerza Pública tiene tomada la escena y el OIJ informó que los agentes ya se dirigen al sitio.