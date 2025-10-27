Sucesos

Esto ocurrió con hombre que escapó de cárcel de menores y cuya casa fue rodeada por la Policía

El hombre intentó ocultarse en su casa, pero esta fue rodeada por la Policía

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El hombre apellidado Salas, que escapó junto a un sujeto de apellido Sáenz del Centro de Formación Zurquí, pensó que el mejor escondite iba a ser su casa en Pavas, pero no pudo estar más equivocado.

En menos de 24 horas, las autoridades ubicaron su vivienda, la cual fue rodeada por personal de la Policía Penitenciaria y la Fuerza Pública, por lo que no le quedó otra más que entregarse.

Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.
Salas fue detenido en su casa. (Justicia/Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.)

La captura, realizada la mañana de este lunes, fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz.

“La Policía Penitenciaria confirma la captura del segundo sujeto evadido el día de ayer del Centro de Formación Zurquí, de apellidos Salas Aguilar. El operativo fue un trabajo conjunto de Policía Penitenciaria y Fuerza Pública”.

Horas antes, las autoridades también dieron a conocer la captura de Sáenz, quien fue sorprendido por la Fuerza Pública también en Pavas.

Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.
Sánez fue detenido en Pavas. (Justicia/Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.)

La alerta por el escape de estos dos hombres se dio a eso de las 4:30 p.m. del domingo, cuando las autoridades penitenciarias descubrieron que ninguno de los dos se encontraba en la conocida cárcel de menores, por lo que activaron los protocolos de búsqueda.

El Ministerio de Justicia ordenó una investigación interna para determinar si se dio alguna irregularidad que haya permitido el escape de ambos hombres.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombres fuga cárcel menores
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.