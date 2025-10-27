Esto ocurrió con hombre que escapó de cárcel de menores y cuya casa fue rodeada por la Policía

El hombre apellidado Salas, que escapó junto a un sujeto de apellido Sáenz del Centro de Formación Zurquí, pensó que el mejor escondite iba a ser su casa en Pavas, pero no pudo estar más equivocado.

En menos de 24 horas, las autoridades ubicaron su vivienda, la cual fue rodeada por personal de la Policía Penitenciaria y la Fuerza Pública, por lo que no le quedó otra más que entregarse.

Salas fue detenido en su casa. (Justicia/Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.)

La captura, realizada la mañana de este lunes, fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz.

“La Policía Penitenciaria confirma la captura del segundo sujeto evadido el día de ayer del Centro de Formación Zurquí, de apellidos Salas Aguilar. El operativo fue un trabajo conjunto de Policía Penitenciaria y Fuerza Pública”.

Horas antes, las autoridades también dieron a conocer la captura de Sáenz, quien fue sorprendido por la Fuerza Pública también en Pavas.

Sánez fue detenido en Pavas. (Justicia/Detienen a hombres que escaparon del Centro de Formación Zurquí.)

La alerta por el escape de estos dos hombres se dio a eso de las 4:30 p.m. del domingo, cuando las autoridades penitenciarias descubrieron que ninguno de los dos se encontraba en la conocida cárcel de menores, por lo que activaron los protocolos de búsqueda.

El Ministerio de Justicia ordenó una investigación interna para determinar si se dio alguna irregularidad que haya permitido el escape de ambos hombres.