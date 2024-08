Esto ocurrirá con niña de 12 años que fue encontrada 20 días después en casa de un hombre

Niña que estaba desaparecida fue encontrada con vida. Foto: Guanacaste Informativo TV (Guanacaste Informativo TV)

La niña de 12 años que estuvo desaparecida durante 20 días fue entregada al Patronato Nacional de Infancia (PANI).

Los días de angustia que vivía una familia de Limón acabaron luego de que su hija Anyelina Mena de 12 años, gracias a Dios fue encontrada con vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que allanaron una vivienda en Pococí donde detuvieron un hombre de apellido Quirós de 42 años y una mujer de 43 años de apellido Mora.

La jovencita, según informaron las autoridades estaba en casa de un hombre que ahora es investigado por privación de libertad.

“La menor fue traslada ante el Patronato Nacional de La Infancia (PANI) y posteriormente será remitida a la Clínica Médico Legal para su respectiva valoración”, dijo el OIJ.

Los agentes decomisaron teléfonos celulares e indicios de importancia para la continuación de esta investigación.

Ella fue vista por última vez el viernes 26 de julio, en la localidad de Jiménez de Pococí.

“Se fue como a eso de las 4:30 a. m., me imagino que ni siquiera se bañó, porque el baño estaba seco. Me dejó una carta donde me dijo que ella se iba de la casa, que iba a volver, pero que no sabía cuándo, que yo estuviera tranquila porque ella iba a estar bien, pero no estoy bien. Es una niña de apenas 12 años “, dijo Graciela Mora, mamá de Anyelina a la mamá a La Teja días atrás.

La mamá, en redes sociales, constantemente pedía ayuda para poder encontrar a su hija. Durante los días que la menor estuvo desaparecida, la señora recibió muchas llamadas que terminaron siendo falsas.