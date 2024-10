Esto pasó con tía y primos que habrían ayudado sospechoso de matar a notificador judicial

Los sospechosos habrían asesinado al notificador judicial Luis Gerardo Alfaro Molina para robarle sus pertenencias.

Una mujer apellidada Hernández Solano, de 50 años, y sus dos hijos, un hombre y una mujer, ambos apellidados Sánchez; de 33 y 26 años, respectivamente, están metidos en un broncón, pues habrían ayudado a un sobrino de la mujer, quien es sospechoso de participar en el homicidio del notificador judicial Luis Gerardo Alfaro Molina.

La mujer y sus dos hijos fueron detenidos por las autoridades el pasado jueves, en un operativo en el que también capturaron a los supuestos asesinos, un hombre de apellidos Hernández Lizano (sobrino de la mujer), y otro sujeto cuya identidad no se dio a conocer, pues era menor de edad al momento del homicidio.

Este martes la Fiscalía de Grecia dio a conocer lo que sucederá con estas personas, y para sorpresa de muchos, la tía y sus dos hijos se salvaron de terminar en la cárcel.

“A estas se les investiga por, aparentemente, ayudar a esconder a los ejecutores del crimen, por lo cual se les persigue por el aparente delito de favorecimiento real. Estos tres deben cumplir las medidas cautelares de no portar armas, no ingresar a la zona de Occidente, no tener ningún contacto con las partes, comunicar el domicilio y se les prohibió la salida del país”, indicó la Fiscalía.

En cuando a Hernández Lizano, el Ministerio Público informó que el Juzgado Penal ordenó seis meses de prisión preventiva en su contra, mientras que contra el otro supuesto asesino se ordenó la medida cautelar de internamiento que, por decirlo de alguna forma, es la prisión preventiva que se aplica para menores de edad.

Los hechos que se investigan ocurrieron el 7 de marzo anterior, cuando Hernández y el otro sospechoso habrían acabado con la vida del funcionario, con el fin de robarle sus pertenencias, incluyendo la motocicleta oficial que conducía.