Estos fueron los últimos pasos de joven que tiene 12 días desaparecido

A Mauricio Chavarría Velásquez, de 32 años, se le perdió el rastro hace 12 días, cuando andaba en su vehículo, un BMW modelo 2010.

Sus allegados han tomado días de vacaciones o permisos laborales para buscarlo; sin embargo, aún no han obtenido algún indicio que los lleve hacia él.

La familia se enteró de la desaparición por los compañeros de trabajo de Mauricio, a quienes el viernes 21 de marzo les extrañó que no llegara a laborar en una tienda de tecnología en San Ramón, Alajuela.

Eugenia Bustamante, novia de un tío de Mauricio, afirmó que la denuncia la interpusieron el sábado 22 de marzo, pues no es normal que él desaparezca y en un principio pensaban que buscaba distraerse, al notar que no se comunicaba con su familia y tampoco llegaba al apartamento, decidieron denunciar ante el OIJ.

Mauricio Chavarría Velásquez, desapareció con su carro el cual lo tenía en venta y con el que hacía servicios de transporte. Foto: Cortesía Eugenia Bustamante (Eugenia Bustamante/Eugenia Bustamante)

Desde ese momento, los allegados han tratado de dar con los últimos pasos que dio el joven antes de desaparecer.

Fue así como se enteraron que él tenía su vehículo en venta y que, además, con este también se dedicaba a dar servicios de transporte mediante una plataforma.

“Mauricio se compró ese carro hace un año, no ha habido algo trascendental después de eso, hasta ahora que no sabemos de él”, señaló Bustamante.

Cuando trascendió la desaparición, una muchacha contactó a la familia para decirles que el joven le había hecho un servicio, justamente, el jueves 20 de marzo anterior.

“En Naranjo (Alajuela) mi hermana se encontró a la muchacha y ella nos contó que el OIJ la había llamado, pero no hemos tenido noticias de cómo le ha ido al OIJ con esta investigación, no queremos entorpecerla”, manifestó Bustamante.

Se había pasado a vivir a San Ramón

El joven es oriundo de Puntarenas, pero hace dos años le salió la oportunidad de trabajar como vendedor y viajaba hasta San Ramón, Alajuela. Incluso, hace poco que decidió pasarse a vivir en ese cantón.

“Él es muy hogareño, no tiene hijos, no le conocíamos a una pareja, es muy tranquilo, nunca le conocimos ningún tipo de problemas. No tenemos ninguna noción de esto, que nos haga pensar que tenía alguna situación de peligro”, manifestó Bustamante.

Mauricio es hijo, sobrino y nieto único, su familia es pequeña y su preocupación aumenta cada día.

El martes 25 de marzo anterior, el OIJ estuvo en el apartamento del desaparecido, y la mamá de él estuvo presente; no obstante, ella ha preferido no referirse de lo ocurrido, pues su dolor ha sido muy fuerte y no ha dejado de llorar.

Si usted ha visto a Mauricio o sabe dónde está él, llame al 800 8000 645 del OIJ. El carro del muchacho también es buscado y tampoco hay rastro.