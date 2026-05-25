Sucesos

Estos son los dos guardas asesinados a balazos en estación de Dekra

El OIJ informó que el crimen habría sido cometido por tres sujetos armados

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades dieron a conocer las identidades de los dos guardas que la madrugada de este lunes fueron asesinados a balazos en la sede de Dekra en Puntarenas.

Se trata de Franklin Hernández Vásquez, de 61 años, y Giovanni Sandí Vega, de 60 años, quienes, en apariencia, trabajaban para una empresa de seguridad privada que daba servicios a Dekra.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de la 1:27 a.m. de este lunes en El Roble de Puntarenas.

Homicidio de guardas en Dekra Puntarenas. Foto Facebook.
Homicidio de guardas en Dekra Puntarenas. Foto Facebook. (Faceb/Homicidio de guardas en Dekra Puntarenas. Foto Facebook.)

Según la versión que maneja la Policía Judicial, el crimen habría sido cometido por al menos tres sujetos.

“Aparentemente, tres sospechosos ingresaron al lugar por medio de un boquete realizado en la malla del lugar y ahí interceptaron a los ofendidos, a quienes les dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja informó que ambos guardas fallecieron de forma inmediata debido a disparos que recibieron en la cabeza y el cuello.

Al parecer, los sospechosos se robaron el arma 9 milímetros de uno de los guardas antes de darse a la fuga.

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Guardas asesinados Dekra
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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