Estos son los impresionantes videos del infernal incendio en enorme bodega en Desamparados

Personal del Cuerpo de Bomberos está luchando contra un enorme incendio que amenaza con devorar por completo una bodega ubicada en Desamparados, San José.

Incendio en bodega en Desamparados

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el siniestro se originó a eso de la 11:18 a.m., de este domingo en la zona franca Las Brisas, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados, detrás de la escuela Manuel Ortuño.

Incendio en bodega en Desamparados

Ileana Espinoza, supervisora en la central del Cuerpo de Bomberos, informó que de momento se encuentran 7 unidades en la escena, pero no se descarta que más recursos lleguen al sitio en los próximos minutos, debido a la dimensión del incendio.

Enorme incendio amenaza con devorar bodega en Desamparados

En cuanto a la bodega, de momento las autoridades no han informado qué hay en su interior, pues en dicha zona franca hay bodegas de distintas empresas. Lo único que ha trascendido es que se trata de una estructura de unos 10 mil metros cuadrados con fuego en el 50%.

Enorme incendio amenaza con devorar bodega en Desamparados

Enorme incendio amenaza con devorar bodega en Desamparados

Noticia en desarrollo.