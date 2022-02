“¡Estoy muerto”, gritaba pescador atacado por cocodrilo en Golfito

Lidier Murillo Gamboa, de 43 años, falleció tras ser atacado mortalmente por un cocodrilo. Lidier Murillo falleció luego de ser atacado en dos ocasiones por el mismo cocodrilo. Foto cortesía de Colosal Informa

Álvaro Rodríguez arriesgó su vida para tratar de salvar a su amigo Lidier Murillo Gamboa, de 43 años y quien fue atacado por un cocodrilo.

Pero los esfuerzos no valieron de nada y Murillo falleció debido a las heridas.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles 16 de febrero en el río Coto de Golfito, en la zona sur, cuando ambos hombres pescaban cerca de la desembocadura.

En declaraciones a Colosal Informa, Rodríguez contó que el animal salió del agua y atacó a su amigo, por lo que él forcejeó con el cocodrilo, que soltó a Lidier y entonces él pudo llevarlo hasta la orilla.

Rodríguez salió en busca de ayuda para su amigo, momento aprovechado por el cocodrilo para atacarlo de nuevo.

‘’Yo me tiré desde arriba del paredón con un palo en la mano y le di por la frente y me golpeé la costilla y ahí se lo volví a quitar. Y ya estando en la orilla, el bicho venía todo inflado a agarrarle los pies y yo con el palo le daba al paredón y al agua para aventarlo, para que se fuera. Y él (Lidier) pegaba gritos, que le dolía; ‘estoy muerto, estoy muerto; me sacaste, Coyol, me sacaste’’', comentó Rodríguez.

Minutos después un grupo de cruzrojistas llegó al sitio, pero ya Lidier había fallecido.