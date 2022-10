Estrés le desarrolló cáncer a policía, pero ella le ganó la batalla

Annie Barrantes Rodríguez es una oficial de la Fuerza Pública que el último año se enfrentó al cáncer de mama y le ganó la batalla.

Ella es radioperadora de la delegación policial de Pérez Zeledón y estuvo incapacitada para hacerle frente a esta enfermedad.

Barrantes regresó a su trabajo este 1 de octubre, pero sus compañeros le dieron la bienvenida hasta este viernes 14 de octubre cuando estaba todo el grupo completo, le llevaron flores, globos y muestras de cariño para esta guerrera.

El último año para la policía Annie Barrantes Rodríguez fue muy duro, ella le ganó la batalla al cáncer de seno. Foto: Cortesía para LT

Después de pasar por este trago amargo la sobreviviente aconseja que cada persona debe amarse tanto para cuidar su salud y además no dejarse ganar por el estrés del día a día, porque pasan facturas tan dolorosas como la que tuvo.

“Uno piensa que tiene que resolver todo, pero las cosas se van resolviendo de a poco, para todo hay tiempo, antes parecía ‘un correcaminos’, quería que las cosas se solucionaran de una vez, que nada se quedará botado, comprendí que nada se va a quedar así, ahora hago las cosas con más tranquilidad, con calma y hasta mejor me salen”, afirma.

La valiente, de 38 años, cuenta que supo de su enfermedad con un simple dolor en el centro del pecho y luego se le fue corriendo hacia el pecho izquierdo.

“En un principio pensaba que se trataba de una mala postura, pero el dolor en el pecho era mucho y constante, fue cuando decidí hacerme un ultrasonido para descartar cualquier sorpresa y lo que no queríamos que nos cayera, eso fue lo que pasó.

“Yo sentía como una pelotita en el seno al lado izquierdo y me dolía mucho, entonces me fui a hacer un ultrasonido y ahí fue donde empezaron a darme la noticia de que podía ser cáncer de seno”, recordó la uniformada.

Luego de las biopsias y los ultrasonidos no había vuelta atrás, en el Hospital San Juan de Dios le comenzaron a dar las quimioterapias desde el 20 de setiembre del 2021, eran cada 22 días.

“Me pusieron primero la quimio roja, que llaman, que es la más agresiva, me hizo adelgazar muchísimo, se me bajaron las defensas, se me cayó el cabello, se me despellejaron los piecitos y las manitas entre otras cosillas”, recordó la policía.

En diciembre cumplirá 10 años de servicio, después de las quimios su pelo es colocho como siempre lo quiso. Foto: Cortesía para LT

Luego de recibir cuatro de estas quimios le pusieron la quimios ‘blancas’ (son más suaves) todos los lunes durante 12 lunes.

“Ahí ya empezó a crecer un poquito más del cabello y empecé cómo a recuperarlo un poco”, señaló.

Luego le hicieron cirugía y agradece el trato que le dieron en el hospital.

Sin embargo, el proceso no terminaba ahí, luego de un descanso de dos meses aproximadamente la remitieron al hospital México para que recibiera radioterapia, recibió 33 sesiones.

Las terminó el 23 de agosto anterior y tocó la campana de la victoria en el hospital, donde sintió las emociones más lindas de la vida al sentirse con otra oportunidad para seguir luchando, pero ahora con más tranquilidad.

Los médicos le dijeron que la enfermedad se le desarrolló por las hormonas en las que influyeron medicamentos y el estrés que manejaba en años anteriores.

Fortalezas

Asegura que sus principales fortalezas durante este proceso fueron sus hijos, por quienes luchaba para no dejarlos solos, su hermana y sobrinas, así como sus amigos más cercanos entre ellos sus compañeros de trabajo también la apoyaron mucho.

“Creo que no hubiera podido salir adelante sin el apoyo de cada uno de ellos, recibir una noticia de esas da mucho miedo, pero uno debe ser positivo”, expresó.

Mencionó que hubo días en los que lloró mucho y a sola, pero ahora lo ve como parte del proceso que debía llevar.

Además entre todo lo malo encontró muchas cosas positivas, entre estas que su pelo volviera a crecer, pero colocho, como siempre lo quiso, ya que era lacia.

Annie Barrantes era lacia y más estresada por todo, después de las quimios es colocha y disfruta más cada momento. Foto: Cortesía para LT

Después de todo el proceso ella le insiste a todas las personas en cuidarse, porque es la forma de quererse y darle amor a los demás.

“Si yo me cuido (buena alimentación y ejercicios), es porque quiero que todos los que me rodean se cuiden y que todos estemos bien, la verdad no deseo que nadie tenga que pasar por esto, pero si lo está enfrentando o lo enfrentará que sean personas positivas para ganar la batalla”, mencionó.

Annie cumplirá 10 años como policía de Fuerza Pública en diciembre próximo.