Sucesos

Estudiante de 14 años desata alerta: decía tener arma para atacar en su colegio

Estudiante habría dicho que tenía un arma para atacar a compañeros y profesores

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón realizaron este jueves un allanamiento en la vivienda de un menor de 14 años, luego de recibir información sobre una presunta amenaza contra un centro educativo en San Isidro.

Según el OIJ, la alerta fue dada por el director de un liceo, quien comunicó que, aparentemente, un estudiante habría manifestado que tenía en su poder un arma de fuego con municiones y que planeaba utilizarla contra estudiantes y profesores del centro educativo.

El menor fue detenido por las amenazas. (Freepik)

Tras recibir la información, los agentes iniciaron una investigación en coordinación con el Ministerio Público. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía, se ordenó el allanamiento de la vivienda del menor sospechoso.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron un puñal, así como droga tipo marihuana; Sin embargo, no se ubicó ningún arma de fuego.

Por este caso, el menor fue detenido y quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil, donde se determinará su situación jurídica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
pérez zeledóncolegioliceoallanamientodetenido
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.