Estudiante de 14 años desata alerta: decía tener arma para atacar en su colegio

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón realizaron este jueves un allanamiento en la vivienda de un menor de 14 años, luego de recibir información sobre una presunta amenaza contra un centro educativo en San Isidro.

Según el OIJ, la alerta fue dada por el director de un liceo, quien comunicó que, aparentemente, un estudiante habría manifestado que tenía en su poder un arma de fuego con municiones y que planeaba utilizarla contra estudiantes y profesores del centro educativo.

El menor fue detenido por las amenazas. (Freepik)

Tras recibir la información, los agentes iniciaron una investigación en coordinación con el Ministerio Público. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía, se ordenó el allanamiento de la vivienda del menor sospechoso.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron un puñal, así como droga tipo marihuana; Sin embargo, no se ubicó ningún arma de fuego.

Por este caso, el menor fue detenido y quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil, donde se determinará su situación jurídica.