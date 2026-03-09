Sucesos

Estudiante muere tras ser apuñalado por otro alumno en Liberia

La víctima era un estudiante de colegio que fue atacado tras una discusión

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un estudiante de colegio falleció tras ser apuñalado por otro alumno en un violento hecho ocurrido en Liberia, Guanacaste.

La agresión se registró en una parada de autobús en la comunidad de Colorado, y parte de lo sucedido quedó captado en videos que actualmente circulan en redes sociales.

Un colegial habría asesinado a un compañero suyo a puñaladas.
Los hechos se dieron en una parada de bus (Cortesía/Cortesía)

En las imágenes se observa a la víctima sentada en la parada cuando el otro estudiante se le acerca. Ambos empiezan a discutir y, en cuestión de segundos, la situación se torna violenta.

Tras intercambiar palabras, los jóvenes pasan a los golpes. En medio del altercado, el presunto agresor saca un cuchillo y ataca al otro estudiante.

Después de la agresión, el video muestra al supuesto atacante caminando con el arma blanca en la mano, mientras varias personas reaccionan con asombro ante lo ocurrido.

El estudiante herido fue auxiliado tras el ataque; sin embargo, aparentemente, fue trasladado al hospital donde falleció poco después.

La Cruz Roja confirmó que ellos no lo atendieron.

El caso ha causado gran conmoción en la comunidad y en redes sociales, donde los videos del incidente se han difundido ampliamente.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre las circunstancias que habrían originado la discusión entre los estudiantes.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
colegio liberiaestudiantesestudiante fallecidoapuñaladoriña estudiantes
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.