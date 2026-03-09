Estudiante muere tras ser apuñalado por otro alumno en Liberia

Un estudiante de colegio falleció tras ser apuñalado por otro alumno en un violento hecho ocurrido en Liberia, Guanacaste.

La agresión se registró en una parada de autobús en la comunidad de Colorado, y parte de lo sucedido quedó captado en videos que actualmente circulan en redes sociales.

Los hechos se dieron en una parada de bus (Cortesía/Cortesía)

En las imágenes se observa a la víctima sentada en la parada cuando el otro estudiante se le acerca. Ambos empiezan a discutir y, en cuestión de segundos, la situación se torna violenta.

Tras intercambiar palabras, los jóvenes pasan a los golpes. En medio del altercado, el presunto agresor saca un cuchillo y ataca al otro estudiante.

Después de la agresión, el video muestra al supuesto atacante caminando con el arma blanca en la mano, mientras varias personas reaccionan con asombro ante lo ocurrido.

El estudiante herido fue auxiliado tras el ataque; sin embargo, aparentemente, fue trasladado al hospital donde falleció poco después.

La Cruz Roja confirmó que ellos no lo atendieron.

El caso ha causado gran conmoción en la comunidad y en redes sociales, donde los videos del incidente se han difundido ampliamente.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre las circunstancias que habrían originado la discusión entre los estudiantes.

Noticia en desarrollo