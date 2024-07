Estudiante que murió por defender a amiga de asalto es recordado como un héroe

David Alvarado era un joven deportista, estudioso y amado por su familia y amigos. Foto: Álvaro Alvarado (Grupo Naci)

David Alvarado López, de 16 años, es recordado como un héroe; su familia lo extraña día con día y, por eso, siempre honran su memoria.

El joven entregó su vida para defender a una amiga en una fiesta colegial.

David era un joven que brillaba por su ternura y siempre daba cariños a quienes lo tenían cerca. Sus compañeros le decían “Maloso”.

Era estudiante de la sección 11-1 del colegio El Rosario en barrio Luján y, desde principios del año 2008, él y sus compañeros se pusieron de acuerdo para hacer un montón de actividades con el fin de recoger fondos para la serenata de quintos años y el Día de la Madre.

El 15 de marzo de ese año, una de las actividades era una rica carne asada en la casa de un compañero, en La Pacífica en San Francisco de Dos Ríos.

Los jóvenes eran muy organizados, según recuerda don Álvaro Alvarado, papá de David, quien aseguró cada uno de los muchachos tenía una responsabilidad, porque no solo querían atender bien a los invitados, sino que no hubiera ningún problema con los vecinos.

Don Álvaro recordó que ese día su hijo tenía una gran ilusión por ir a la carnita y le dieron la misión de recibir a los invitados; es decir, él era el “guardían” de la puerta de la casa.

“Mi hijo salió a abrirle a la compañerita que venía con el papá; en ese momento, se acercó una moto con un solo sospechoso para robarle el celular a la muchacha. Los robos de celulares estaban de moda, y mi hijo al ver que la iban a asaltar se metió”, relató el papá.

En el forcejeo, el joven logró botar el arma del hampón, pero cuando el asaltante la iba a juntar el muchacho decidió correr y el delincuente aprovechó para dispararle en la cabeza y en la espalda.

El sospechoso se dio a la fuga sin poder llevarse el aparato. Cuando la Cruz Roja llegó ya David había fallecido.

“Los sábados siempre jugamos fútbol en familia; ese sábado también fue así. A las 6:45 de la tarde yo andaba en la pulpería y me avisaron que a David lo habían herido con un arma de fuego. Yo me quedé en shock, aún no recuerdo en qué momento logré llegar de Desamparados a San Francisco, porque había muchas presas, fue un momento muy difícil y doloroso”, narró el papá.

La compañerita de David resultó ilesa, también su papá y el resto de los jovencitos que estaban en la actividad.

“Yo tenía que ir a recoger a David a las 11:30 de la noche, pues lo protegía mucho, pero a uno no le pasa nunca por la mente que le van a matar a un hijo. Nosotros empezamos una vida diferente llena de dolor; quería que quien había matado a mi hijo apareciera y pagara por lo que había hecho, pero eso ya no nos iba a devolver a David, porque habíamos perdido lo que más amábamos, nosotros y sus amigos”, dijo don Álvaro.

Uno de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien participó en la investigación del caso, pero que pidió no ser identificado por la naturaleza de su trabajo, comentó que el asesino viajaba ese día en una moto blanca.

“Nosotros no entendíamos porque era solo un sospechoso al principio de la investigación; lo normal es que en los asaltos de motos siempre anden dos. Este hombre se había bajado de la moto, y para nosotros era sospechoso también en otros casos ocurridos en los alrededores. El muchacho asesinado era de una buena familia, tenía buenas costumbres, por lo que el móvil era el asalto”, recordó.

Giro inesperado

Don Álvaro se mantuvo a diario al tanto de su caso, por lo que se enteró de que el arma con que habían matado a su hijo fue vendida. Los agentes le confirmaron esa noticia.

“El tiempo pasaba y, en ese momento, cada investigador tenía hasta 12 expedientes de homicidios, por lo que empezaban por los que eran más complicados de resolver, y el caso de mi hijo, en aquel momento, no avanzaba”, dijo el papá.

Don Álvaro y todas aquellas personas que amaban a David aguardaban por justicia, pero cuatro años después del crimen, ocurrió algo inesperado.

“Un día los agentes me llamaron y me dijeron, ‘don Álvaro, al asesino de su hijo lo acribillaron, le damos seguridad de que era él’. Me preguntaron si quería que siguiéramos con el caso, aunque ya el sospechoso estaba muerto, o si lo cerraban. Yo elegí la última porque era lo más sano para todos”, dijo.

El investigador comentó que un hombre al que asesinaron en barrio San José, en Curridabat, fue quien acabó con la vida de David.

“Nos reportaron un caso de sicariato, en julio del 2013, en el cual un hombre había sido asesinado de 10 balazos. Los compañeros fueron y levantaron el cuerpo, por las investigaciones que había supieron de inmediato que era el sujeto que buscábamos por el asesinato de David”, dijo el oficial.

“El caso era complicado, porque el sospechoso no tenía el arma y tampoco se llevó el celular, y necesitábamos pruebas para poderlo detener, pero la versión de los testigos era muy importante y sabíamos que era él”, agregó el agente.

Don Álvaro asegura que es muy duro porque aunque han pasado 16 años todo sigue igual, el dolor y la ausencia pesan día con día.

Él recuerda que su hijo era muy deportista, le gustaba jugar fútbol cinco, y hacer ejercicios.

“Uno estaba en la casa y lo escuchaba donde sonaban las pesas en el cuarto, él decía que quería ser arquitecto, pero todavía le faltaba madurar un poco aquella decisión. Son demasiados los recuerdos que tengo de él”, dijo el papá.

Pese a la cantidad de años que han transcurrido, en el barrio La Pacífica todavía hay quienes recuerdan a David como el muchacho valiente que defendió a una compañera y amiga,

“Yo nací aquí en este barrio y ha pasado ya mucho tiempo, pero eso es algo que jamás se le olvida a uno porque fue muy doloroso. Fue un joven muy valiente, pero qué dolor para su familia y para sus compañeros porque ese año se les hizo muy duro a todos en el colegio. Ellos eran estudiantes del Rosario, y creo que a todos los marcó mucho”, dijo María Rodríguez, vecina del lugar.

Desde que David fue asesinado su familia ha honrado su memoria, su huella por la vida y su papá nos contó que cuando se dio la tragedia vieron que había muchos padres que también estaban sufriendo por la muerte de sus hijos y que necesitaban apoyo.

Un año después del homicidio fundó, junto con otras personas, el grupo Renacer con padres y madres a las que los unía el mismo dolor. Todos se capacitaron con información que les mandaron desde Argentina.

“La idea era escucharnos y apoyarnos entre nosotros, no con odio por la pérdida de nuestros hijos, sino con amor, porque ya nada vuelve a ser igual; la gente quiere que uno siga siendo el mismo, pero a veces no entienden que uno siente que no puede volver a empezar”, dijo.

Don Álvaro asegura que es necesario volver a encontrarle el sentido a la vida.

“Si uno se queda solo se abriga con el dolor, se autoflagela, y es cuando se debe pensar si se deja de sufrir o si me doy chance. La soledad genera culpa, yo muchas veces pensé que tal vez no debí darle permiso a mi hijo de ir a la fiesta, o si lo hubiera llegado a recoger antes... Uno se convierte en una moneda de dos caras, una es de dolor y la otra es de amor; las dos juegan al mismo tiempo y hay que decidir no tener más miedo y pedir ayuda.

Los grupos Renacer se formaron en muchas partes del país y algunos siguen activos; sin embargo, en el caso de don Álvaro hace un tiempo decidió no seguir. Él asegura que es demasiado poco, casi nulo, el apoyo que reciben las víctimas, a diferencia de los delincuentes que tienen derecho hasta un abogado.

Muchos recuerdos

Además, él que ha vivido el dolor de que le arrebataran a uno de sus tres hijos, ve como diariamente, la inseguridad va empeorando y hay poca fe en la posibilidad de que haya un cambio.

A don Álvaro lo acompañan las memorias que vivió con su hijo y también tiene algunos recuerdos materiales, como tarjetas que David le hizo para el Día del Padre, camisetas, un abrigo, y en un cuaderno tiene la costumbre de apuntar los pendientes del día y también anota algunas frases que su hijo usaba.

Además, a uno de sus nietos le pusieron David en honor del joven asesinado.

Don Álvaro ha soñado con su hijo y eso le ha dado fuerzas para seguir; además, nos contó que durante mucho tiempo, cuando llegaba al cementerio, encontraba siempre flores en la tumba de su hijo, lo que le llamaba la atención porque sabía que nadie de la familia las había puesto.

“Un día me di cuenta que era un señor que había perdido a su hijo por una enfermedad y él se había dado cuenta de lo que había ocurrido con mi hijo David por lo que les traía flores a los dos”, recordó.

Cada año la familia honra con una misa a su amado David.